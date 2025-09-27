کراچی: ڈیفنس موڑ پر عمارت میں آتشزدگی، دو خواتین جاں بحق

عمارت سے 8 افراد کو زندہ ریسکیو کیا گیا جن میں سے 6 زخمی ہوئے

ویب ڈیسک September 27, 2025
فوٹو فائل

شہر قائد میں ڈیفنس موڑ پر رہائشی عمارت میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں دو رہائشی خواتین جھلس کر جاں بحق ہوگئیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ڈیفنس موڑ پر قائم عمارت میں آگ لگی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری بلڈنگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

واقعے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122، فائر بریگیڈ حکام اور پولیس کی نفری جائے وقوعہ پر پہنچی۔

فائربریگیڈ حکام کے مطابق آتشزدگی میں عمارت اور ایک کار بھی جلد کر راکھ ہوگئی جبکہ آگ لگنے کی وجہ تاحال سامنے نہیں آسکیں۔

عمارت سے 8 افراد کو زندہ ریسکیو کیا گیا جن میں سے 6 زخمی ہوئے جبکہ کولنگ کے دوران 2 خواتین کی لاشیں ملیں جو دم گھٹنے سے جاں بحق ہوئی ہیں۔

جاں بحق ہونے والی خواتین کی شناخت سمیعہ اور 60 سالہ صبحیہ کے ناموں سے ہوئی۔
 
