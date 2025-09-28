خیبرپختونخوا کے عوام کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بھی جلسے کا بائیکاٹ کر دیا، امیر مقام

ویب ڈیسک September 28, 2025
وفاقی وزیر امور کشمیر اور پاکستان مسلم لیگ (ن) خیبر پختون خوا کے صدر انجینئر امیر مقام نے پی ٹی آئی کے جلسے کو گرینڈ فلاپ قرار دے دیا۔

پی ٹی آئی کے پشاور جلسے پر ردعمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ خیبرپختونخوا کے عوام کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بھی جلسے کا بائیکاٹ کر دیا، بانی کی رہائی کی تحریک میں عبرتناک ناکامی کی طرح خیبرپختونخوا میں جلسہ کرنے میں بھی ناکام ہوگئے ہیں۔

انہوں نے کہاکہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی اب صرف تاریخ دے گی، تحریک نہیں چلا سکے گی۔ بھارت کے ’’آپریشن سندور" کی طرح پی ٹی آئی کا "آپریشن فساد" بھی راکھ بن چکا ہے۔

پی ٹی آئی کے لیڈر بانی کی رہائی کے بجائے اپنے اقتدار کی جنگ میں مصروف ہیں۔ انجنیئرامیر مقام نے کہا کہ سیلاب کے دوران خیبر پختونخوا کے عوام کو بھول جانے والوں نے اربوں روپے ناکام جلسے پر لگا دئیے۔

پی ٹی آئی کی حکومت کی طرح اس کے جلسے بھی ناکام ہی رہیں گے، فساد اور ملک دشمنی کی سوچ کو عوام نے اپنے اتحاد سے دفن کر دیا ہے, وزیراعظم شہباز شریف کی ملک اور بیرون ملک کامیابیوں سے قوم یوتھ اور پاکستان کے دشمنوں کی تمام سازشیں ناکام ہو گئی ہیں۔

انہوں نے کہاکہ خیبرپختونخوا دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت صوبے میں امن وامان کی ذمہ داری پوری کرنے کے بجائے جلسہ جلسہ کھیلنے میں مصروف ہے، بے حس پی ٹی آئی حکومت کو عوام کے جان و مال کی حفاظت کی پرواہ نہیں، نہ ہی دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہونے والے بہادر بیٹوں کا احساس ہے۔

امیر مقام نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی بے حسی کی وجہ سے پورے صوبے کے عوام نے پی ٹی آئی کے جلسے میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔
express.pk

