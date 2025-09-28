گورنر سندھ سے ترکیہ کے قونصل جنرل کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق

ملاقات میں پاک-ترکیہ تعلقات، سفارت کاری، سرمایہ کاری، تجارتی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی

ویب ڈیسک September 28, 2025
facebook whatsup

گورنر سندھ  کامران خان ٹیسوری سے ترکیہ کے نئے تعینات قونصل جنرل ERGUL KADAK نے گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات کی جس میں پاک-ترکیہ تعلقات، سفارت کاری، سرمایہ کاری، تجارتی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔

گورنر سندھ  نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ انہوں نے تجارتی حجم اور وفود کے تبادلوں میں اضافے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔

ترکیہ کے قونصل جنرل ERGUL KADAK نے کہا کہ ترکیہ پاکستان کو خطے میں معاشی اور دفاعی طور پر مزید مستحکم دیکھنا چاہتا ہے۔

اس موقع پر قونصل جنرل نے قائداعظم محمد علی جناح کے تاریخی دفتر کا دورہ کیا اور اُن کے زیراستعمال اشیاء میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ بعدازاں انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مدیحہ امام کس اداکار کیساتھ ساری زندگی کام کرنا چاہتی ہیں؟

مدیحہ امام کس اداکار کیساتھ ساری زندگی کام کرنا چاہتی ہیں؟

 Sep 28, 2025 05:47 PM |
اپنی بیوی کے ساتھ تصویر نہیں لگاؤں گا کیونکہ میرا مذہب اسکی اجازت نہیں دیتا، اذان سمیع

اپنی بیوی کے ساتھ تصویر نہیں لگاؤں گا کیونکہ میرا مذہب اسکی اجازت نہیں دیتا، اذان سمیع

 Sep 28, 2025 12:24 PM |
عائزہ خان پر انکے بھائی کی مبینہ سابقہ منگیتر کے سنگین الزامات

عائزہ خان پر انکے بھائی کی مبینہ سابقہ منگیتر کے سنگین الزامات

 Sep 28, 2025 11:14 AM |

رائے

عالمی تنازعات پر پاکستان کا مؤقف

عالمی تنازعات پر پاکستان کا مؤقف

 Sep 28, 2025 02:27 AM |
مئی 2025

مئی 2025

 Sep 28, 2025 02:21 AM |
پاک سعودی دفاعی معاہدہ کو لاحق خطرات

پاک سعودی دفاعی معاہدہ کو لاحق خطرات

Sep 28, 2025 02:11 AM |

متعلقہ

Express News

پشاور میں آٹے کا بحران شدت اختیار کردیا، پنجاب سے سپلائی بدستور بند

Express News

خیبرپختونخوا کے عوام کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بھی جلسے کا بائیکاٹ کر دیا، امیر مقام

Express News

کراچی: ڈیفنس موڑ پر عمارت میں آتشزدگی، دو خواتین جاں بحق

Express News

ہائے ہائے یہ کیا سُن رہی ہوں؟ پشاور جلسے میں علی امین کیخلاف نعرے بازی پر عظمیٰ بخاری کا طنز

Express News

عدلیہ کو پیغام ہے انصاف پر مبنی فیصلے کرے، وزیراعلیٰ کے پی، پشاور جلسے میں خطاب

Express News

جامعہ کراچی نے قانونی جدوجہد کے بعد قیمتی اراضی کا قبضہ حاصل کرلیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو