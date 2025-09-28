بیرونی ممالک میں سکھوں کو نشانہ بنانے کیلئے  "را" کے مجرمانہ نیٹ ورکس بے نقاب  

 انتہاء پسند مودی کی ریاستی سرپرستی میں عالمی سطح پردہشت گردی کے شواہد سامنے آ گئے  

ویب ڈیسک September 28, 2025
facebook whatsup

بیرون ممالک میں سکھوں کو نشانہ بنانے کیلئے  "را" کے مجرمانہ نیٹ ورک بے نقاب ہوگیا جب کہ  انتہا پسند مودی کی ریاستی سرپرستی میں عالمی سطح پردہشت گردی کے شواہد سامنے آ گئے۔

عالمی سطح پر بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ بلوم برگ اور دی وائر جیسے بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی "را" (RAW) بیرونِ ملک سکھ رہنماؤں کو قتل کرنے کے لیے منظم نیٹ ورکس چلا رہی ہے، جنہیں مودی حکومت کی براہِ راست سرپرستی حاصل ہے۔

بلوم برگ کی رپورٹ کے مطابق امریکا کی فیڈرل کورٹ نیویارک میں جمع کروائی گئی دستاویزات سے پتا چلتا ہے کہ گرپتونت سنگھ پنوں کے قتل کی سازش میں ایک بھارتی سرکاری اہلکار ملوث تھا، امریکی محکمۂ انصاف نے گزشتہ برس نکھل گپتا نامی بھارتی شہری پر خالصتان تحریک کے سرگرم رہنما ء گرپتونت سنگھ پنوں کے قتل کی کوشش کا الزام عائد کیا تھا۔

رپورٹ کے مطابق نکھل گپتا کو قتل کی ہدایات "را" کے افسر وکاش یادیو نے دی تھیں۔ نکھل گپتا کو جون 2023 میں جمہوریہ چیک سے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ امریکی استغاثہ نے گپتا اور یادیو کی واٹس ایپ گفتگو، اسلحہ کی فراہمی، اور دیگر شواہد کی بنیاد پر وسیع تر بین الاقوامی سازش کو بے نقاب کیا ہے۔

امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہی نیٹ ورک کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں بھی ملوث ہے۔ پنوں اور نجار دونوں خالصتان تحریک کے حامی اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے شدید ناقد تھے۔

دی وائر کے مطابق، وکاش یادیو نے نہ صرف ہتھیار فراہم کرنے کی پیشکش کی بلکہ ہوائی جہاز کے ذریعے ان کی ترسیل کا انتظام بھی کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ قتل کی منصوبہ بندی پاکستان یا نیپال میں بھی کی گئی تھی۔

ان انکشافات کے بعد عالمی سطح پر بھارت کے نام نہاد "جمہوری تشخص" پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ مودی حکومت ریاستی دہشت گردی کو ایک پالیسی کے طور پر استعمال کر رہی ہے، جس کے ذریعے مخالف آوازوں کو عالمی سطح پر خاموش کرایا جا رہا ہے۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اپنی بیوی کے ساتھ تصویر نہیں لگاؤں گا کیونکہ میرا مذہب اسکی اجازت نہیں دیتا، اذان سمیع

اپنی بیوی کے ساتھ تصویر نہیں لگاؤں گا کیونکہ میرا مذہب اسکی اجازت نہیں دیتا، اذان سمیع

 Sep 28, 2025 12:24 PM |
عائزہ خان پر انکے بھائی کی مبینہ سابقہ منگیتر کے سنگین الزامات

عائزہ خان پر انکے بھائی کی مبینہ سابقہ منگیتر کے سنگین الزامات

 Sep 28, 2025 11:14 AM |
سلمان خان کو اسکول سے کیوں نکالا گیا تھا؟ سپر اسٹار نے جذباتی کہانی بیان کردی

سلمان خان کو اسکول سے کیوں نکالا گیا تھا؟ سپر اسٹار نے جذباتی کہانی بیان کردی

 Sep 27, 2025 10:31 PM |

رائے

عالمی تنازعات پر پاکستان کا مؤقف

عالمی تنازعات پر پاکستان کا مؤقف

 Sep 28, 2025 02:27 AM |
مئی 2025

مئی 2025

 Sep 28, 2025 02:21 AM |
پاک سعودی دفاعی معاہدہ کو لاحق خطرات

پاک سعودی دفاعی معاہدہ کو لاحق خطرات

Sep 28, 2025 02:11 AM |

متعلقہ

Express News

پشاور میں آٹے کا بحران شدت اختیار کردیا، پنجاب سے سپلائی بدستور بند

Express News

خیبرپختونخوا کے عوام کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بھی جلسے کا بائیکاٹ کر دیا، امیر مقام

Express News

کراچی: ڈیفنس موڑ پر عمارت میں آتشزدگی، دو خواتین جاں بحق

Express News

ہائے ہائے یہ کیا سُن رہی ہوں؟ پشاور جلسے میں علی امین کیخلاف نعرے بازی پر عظمیٰ بخاری کا طنز

Express News

عدلیہ کو پیغام ہے انصاف پر مبنی فیصلے کرے، وزیراعلیٰ کے پی، پشاور جلسے میں خطاب

Express News

جامعہ کراچی نے قانونی جدوجہد کے بعد قیمتی اراضی کا قبضہ حاصل کرلیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو