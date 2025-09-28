پنجاب میں غیر قانونی شکار پر 57 افراد پر لاکھوں روپے کے جرمانے

درجنوں بٹیر اور دیگر جانوروں کو ریسکیو کرکے آزاد کرایا گیا، ترجمان وائلڈ لائف

نمائندہ ایکسپریس September 28, 2025
لاہور:

پنجاب میں جنگلی حیات کے غیر قانونی شکار اور کاروبار کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔

لاہور، گوجرانوالا، گجرات، سالٹ رینج، ساہیوال، ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان ریجن میں آپریشنز کے دوران بٹیر اور فالکن کے 62 نیٹنگ گیئرز ضبط کرلیے گئے۔ 57 شکاریوں کا چالان کیا گیا اور ساڑھے 11 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد کیے گئے۔

ترجمان کے مطابق بہاولپور ڈویژن میں 25 گیئرز ضبط کرکے 12 شکاریوں کو 6 لاکھ 66 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا اور درجنوں بٹیر آزاد کرائے گئے جبکہ ایک نیل گائے کا بچہ بھی ریسکیو کیا گیا۔

لاہور ریجن میں 2 پارٹیوں پر 2 لاکھ 90 ہزار روپے، فیصل آباد میں مرغابی کے شکار پر ایک شخص کو 52 ہزار اور گجرات میں 4 شکاریوں کو 70 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔

دیگر کارروائیوں میں ملتان اور ڈیرہ غازی خان میں 60 سے زائد گیئرز برآمد ہوئے، نارووال میں ایک اژدھا ریسکیو کر کے جنگل میں چھوڑا گیا جبکہ جہلم میں فالکن کے غیر قانونی شکار پر کارروائی کی گئی۔
