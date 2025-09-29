پاکستانی چاول کی صنعت ملکی معیشت میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے، یوسف رضا گیلانی

چاول پاکستان کی دوسری بڑی برآمدی جنس ہے اورگزشتہ سال ملکی جی ڈی پی میں 0.6 فیصد حصہ تھا، چیئرمین سینیٹ

ویب ڈیسک September 29, 2025
یوسف رضا گیلانی رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کیا—فائل/ فوٹو: ایکسپریس
اسلام آباد:

چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان کی چاول کی صنعت ملک کی معیشت میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے اور پائیدار زرعی پالیسیوں کے ذریعے اس سیکٹر کو مزید ترقی دی جائے گی۔

اے پی پی کی رپورٹ کے مطابق مقامی ہوٹل میں رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے زیر اہتمام 17ویں ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈز تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے زرعی شعبے خصوصاً چاول کے کاشت کاروں اور برآمدکنندگان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔

انہوں نے کہا کہ چاول پاکستان کی دوسری بڑی برآمدی جنس ہے جو گزشتہ مالی سال میں ملکی جی ڈی پی میں 0.6 فیصد حصہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ دیہی معیشت کو سہارا فراہم کر رہا ہے اور مالی سال 2024 میں پاکستان کی چاول کی برآمدات تاریخی سطح پر 4 ارب ڈالر تک پہنچیں، جو کسانوں اور برآمدکنندگان کی محنت اور ملک کی بھرپور صلاحیت کا ثبوت ہے۔

چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ بطور وزیر اعظم اپنے دور حکومت میں زرعی شعبے کے لیے بنیادیں مضبوط کی گئیں، جن میں کسانوں کے لیے یکساں ٹیکس پالیسی، معیاری بیج، کھاد اور آب پاشی کے نظام کی فراہمی کے اقدامات شامل تھے۔

انہوں نے کہا کہ ان پالیسیوں کے نتیجے میں پیداوار اور معیار میں اضافہ ہوا اور آج برآمدات میں ترقی اسی کا مظہر ہے، جنوبی پنجاب بھی چاول کی پیداوار اور کاشت کے رقبے میں نمایاں اضافہ نظر آرہا ہے جو خوش آئند ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی باسمتی چاول اپنی خوشبو، ذائقے اور معیار کے باعث دنیا بھر میں مقبول ہے اور اس شہرت کو برقرار رکھنے کے لیے جدید کاشت کاری، تحقیقی سرمایہ کاری اور موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ اقسام کی تیاری ناگزیر ہے۔

یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ رواں سال آنے والے شدید سیلاب نے پنجاب سمیت زرعی زمینوں کو متاثر کیا ہے جس میں چاول کی فصلیں بھی شامل ہیں، ان نقصانات کے ازالے کے لیے حکومت، کسانوں اور برآمدکنندگان کو مل کر کام کرنا ہوگا۔

چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ زرعی شعبے میں پائیدار طریقہ کار اپنانا وقت کی ضرورت ہے تاکہ موجودہ وسائل آج کے لیے بھی کارآمد رہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی محفوظ رہ سکیں۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کی چاول کی صنعت کے مستقبل کا دارومدار نوجوان کسانوں پر ہے جنہیں تربیت، ٹیکنالوجی اور رہنمائی کی فراہمی ضروری ہے، حکومت، پارلیمنٹ، صنعت اور کاشت کاروں کے باہمی تعاون سے پاکستان کی چاول کی برآمدات نئی بلندیوں کو پہنچ جائے گی۔

چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ پاکستان کے چاول کا عالمی منڈی میں نمایاں مقام ہے اور اجتماعی محنت و اتحاد کے ذریعے ہم اپنے کسانوں اور ملک کے لیے مزید روشن مستقبل یقینی بنا سکتے ہیں۔
