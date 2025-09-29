یورپی یونین سمٹ کے دوران ڈنمارک میں ڈرون اڑانے پر مکمل پابندی عائد

کوپن ہیگن: ڈنمارک کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس ہفتے ملک بھر میں تمام شہری ڈرون پروازوں پر پابندی عائد رہے گی۔ یہ اقدام یورپی یونین سمٹ کے دوران سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے، جس میں یورپی ممالک کے سربراہان شریک ہوں گے۔
ٹرانسپورٹ منسٹر تھامس ڈینیل سن نے کہا کہ پیر سے جمعہ تک ڈنمارک کی فضائی حدود میں کوئی بھی شہری ڈرون نہیں اڑایا جا سکے گا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس فیصلے سے یہ خطرہ ختم ہو جائے گا کہ دشمن ڈرون اور قانونی ڈرون میں فرق کرنا مشکل ہو۔
وزارت کے مطابق پابندی کی خلاف ورزی پر جرمانہ یا دو سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ اقدام اس وقت کیا گیا ہے جب 22 ستمبر سے ڈنمارک کے مختلف شہروں میں مشکوک ڈرون دیکھے گئے تھے، جن کے باعث کئی ایئرپورٹس بند بھی کرنا پڑے۔
حکام نے روسی مداخلت کے شبے کا اظہار کیا ہے تاہم ماسکو نے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے۔