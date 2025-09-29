راولپنڈی میں ڈینگی کے تابڑتوٹ حملے جاری ہیں جس میں مزید 16 نئے کیسز کا اضافہ ہوگیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق راولپنڈی میں ڈینگی کے رواں سال 10511 کی اسکریننگ کی گئی جس میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 16 نئے کیسسز رپورٹ ہوئے ہیں۔
رواں سیزن میں راولپنڈی کے مختلف اسپتالوں میں 59 مریض داخل ہوئے ہیں۔ ابتک راولپنڈی میں گھروں کی جانچ پڑتال کی تعداد 53 لاکھ 13 ہزار 390 تک پہنچ گئی ہے۔
محکمہ ہیلتھ راولپنڈی کے مطابق 1 لاکھ 57 ہزار 18 گھر میں ڈینگی لاروا کی موجودگی مثبت آئی ہے۔ 14 لاکھ 25 ہزار 361 مقامات کی جانچ، 21 ہزار 17 جگہوں پر لاروا ملا ہے۔
مجموعی طور پر 1 لاکھ 78 ہزار 35 ڈینگی لاروا دریافت ہوا ہے جبکہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 4225 ایف آئی آر درج ہوئی ہیں۔
محکمہ ہیلتھ راولپنڈی کے مطابق 1799 مقامات سیل، 3396 چالان اور ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ گذشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے نئے کیسز راولپنڈی کے مختلف علاقوں ڈھوک چاہ سلطان اور سیٹلائٹ ٹاؤن ڈی بلاک سے رپورٹ ہوئے ہیں۔
ڈھوک کالا خان،خیابان سرسید ،یعقوب آباد،ڈھوک منشی، کلیال، کوٹھا کلاں، واہ کینٹ ،دھمیال ،موہڑ سمیت دیگر علاقے شامل ،محکمہ ہیلتھ راولپنڈی