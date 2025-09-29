فیکٹ چیک: ٹریفک چالان کے میسیجز، حقیقت کیا ہے؟

مختلف نمبروں سے شہریوں کو ’’ٹریفک چالان‘‘ کے جعلی ایس ایم ایس موصول ہورہے ہیں

ویب ڈیسک September 29, 2025
facebook whatsup

کراچی کے شہری حالیہ دنوں ایک نئے فراڈ کا نشانہ بننے لگے ہیں۔ مختلف نمبروں سے شہریوں کو ’’ٹریفک چالان‘‘ کے جعلی ایس ایم ایس موصول ہو رہے ہیں، جن میں بظاہر ٹریفک پولیس کے نام پر رقم کی ادائیگی کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت مختلف ہے۔


اصل معاملہ کیا ہے؟

کراچی ٹریفک پولیس نے واضح کیا ہے کہ ان جعلی پیغامات کا سرکاری اداروں سے کوئی تعلق نہیں۔ شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ یہ ایس ایم ایس دھوکا دہی پر مبنی ہیں اور ان کا مقصد شہریوں سے پیسے ہتھیانا ہے۔

پولیس کیا کہتی ہے؟

ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق پولیس کسی بھی شہری کو پرسنل نمبر سے چالان کا ایس ایم ایس نہیں بھیجتی۔ چالان سے متعلق اصل معلومات صرف سرکاری ویب سائٹس یا آفیشل ذرائع سے ہی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس لیے شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسی مشکوک پیغام یا لنک پر یقین نہ کریں اور نہ ہی ادائیگی کریں۔

 

فراڈ کس طرح کیا جا رہا ہے؟

شہریوں کو ملنے والے ان جعلی پیغامات میں ایک غیر مصدقہ لنک دیا جاتا ہے، جس پر کلک کرنے یا ادائیگی کرنے سے نہ صرف رقم کا نقصان ہوسکتا ہے بلکہ ذاتی معلومات بھی چوری ہونے کا خدشہ ہے۔

 

شہریوں کے لیے رہنمائی

ٹریفک پولیس نے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کو اس قسم کے پیغامات موصول ہوں تو وہ فوری طور پر ہیلپ لائن 1915 پر رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ کسی بھی چالان کی جانچ پڑتال صرف ٹریفک پولیس کی آفیشل ویب سائٹ یا متعلقہ دفاتر سے ہی کریں۔

یہ دعویٰ کہ ’’کراچی ٹریفک پولیس شہریوں کو پرسنل نمبر سے چالان ایس ایم ایس بھیج رہی ہے‘‘ مکمل طور پر جھوٹا اور گمراہ کن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے پیغامات جعلساز گروہ بھیج رہے ہیں جن کا مقصد شہریوں کو لوٹنا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

علی ظفر سیلاب زدگان کی مدد کیلئے میدان میں اُتر آئے

علی ظفر سیلاب زدگان کی مدد کیلئے میدان میں اُتر آئے

 Sep 29, 2025 03:42 PM |
پلاسٹک سرجری کی وجہ سے نہیں قدرتی خوبصورت ہوں، علیزے شاہ

پلاسٹک سرجری کی وجہ سے نہیں قدرتی خوبصورت ہوں، علیزے شاہ

Sep 29, 2025 03:19 PM |
شادی کے جھوٹے وعدے کرکے تعلقات قائم کیے، ٹک ٹاکر فاطمہ خان کے رجب بٹ پر سنگین الزامات

شادی کے جھوٹے وعدے کرکے تعلقات قائم کیے، ٹک ٹاکر فاطمہ خان کے رجب بٹ پر سنگین الزامات

 Sep 29, 2025 02:43 PM |

رائے

شہری کشتیوں پر اعتمادکیجیے!

شہری کشتیوں پر اعتمادکیجیے!

Sep 29, 2025 02:17 AM |
ذہنی بیماریاں

ذہنی بیماریاں

Sep 29, 2025 02:12 AM |
شہباز شریف کی مسکراہٹیں، پشاوری جلسہ اور عظیم لوگ

شہباز شریف کی مسکراہٹیں، پشاوری جلسہ اور عظیم لوگ

 Sep 29, 2025 02:10 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی، محکمہ موسمیات کی منگل کو گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی

Express News

کراچی، نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے زخمی اینکر امتیاز میر دوران علاج انتقال کر گئے

Express News

وفاقی حکومت سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑی ہے، وفاقی وزیر امیر مقام

Express News

سبز کچھوؤں کی افزائش کا سیزن شروع، 104 ننھے کچھوے سمندر میں چھوڑ دیے گئے

Express News

غزہ کے حوالے سے ٹرمپ کی مسلم حکمرانوں سے ملاقاتوں کا مثبت نتیجہ نکلے گا، اسحاق ڈار

Express News

پاک بحریہ کی مینگروو شجرکاری مہم 2025 کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو