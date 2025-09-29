لاہور کی اعظم کلاتھ مارکیٹ میں ڈکیتی کی بڑی واردات ہوئی ہے جب کہ تین نامعلوم چور 2 دکانوں کے تالے توڑ کر 3 کروڑ 79 لاکھ 50 ہزار لوٹ کر فرار ہوگئے۔
رپورٹ کے مطابق دکان نمبر 103 سے تین کروڑ بتیس لاکھ روپے سے بھری تجوری چوری کی گئی، چوروں نے دکان نمبر 23 سے 47 لاکھ پچاس ہزار چوری کیے۔
چوروں کی تالے توڑ کر تجوری نکالنے کی کلوزسرکٹ فوٹیج پولیس نے حاصل کرلی، چور نوٹوں سے بھری تجوری لیکر موٹر سائیکلوں پر فرار ہوئے۔
پولیس نے کہا کہ واردات کا مقدمہ درج کرلیا گیا، تفتیش جاری ہے، شبہ ہے کہ ملزمان نے مکمل ریکی کرکے واردات کی۔
ترجمان لاہور پولیس نے کہا کہ ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی، سی سی ٹی وی فوٹیج اور ہیومین ریسورس کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کیا جا رہا ہے، واقعہ میں ملوث ملزمان جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔