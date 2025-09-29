امریکی چرچ پر حملے میں ہلاکتیں 4 ہوگئیں؛ حملہ آور سابق فوجی نکلا

حملہ آور 40 سالہ تھامس جیکب نے امریکی فوج کی جانب سے عراق جنگ میں حصہ لیا تھا

ویب ڈیسک September 29, 2025
امریکی چرچ پر حملہ کرنے والا فوجی اہلکار عراق جنگ میں حصہ لے چکا تھا

امریکی ریاست مشی گن میں ہونے والے ہولناک حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 4 ہوگئی اور کم از کم 8 افراد زخمی ہیں جب کہ حملہ آور کے بارے میں تفصیلات سامنے آگئیں۔

امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق مشی گن کے علاقے گرینڈ بلانک ٹاؤن شپ میں چرچ آف جیزس کرائسٹ آف لیٹر ڈے سینٹس پر اُس وقت فائرنگ کی گئی جب وہاں بڑی تعداد میں شہری اتوار کی دعائیہ اجتماع کے لیے جمع تھے۔

حملہ آور نے اپنی گاڑی چرچ کے دروازے سے ٹکرائی اور اسلحہ لہراتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس نے آتش گیر مادہ پھینک کر چرچ کو آگ بھی لگا دی تھی۔

 تاریخی چرچ بھی مکمل طور کر خاکستر ہوگیا۔ چرچ میں افراتفری پھیل گئی اور حملہ آور نے اس کا فائدہ اُٹھاتے ہوئے اندھا دھند فائرنگ کی تاکہ زیادہ سے زیادہ سے جانی نقصان ہو۔

پولیس چیف ولیم رینے نے بتایا کہ حملہ آور کو گرفتاری دینے کی پیشکش کی گئی لیکن اس نے انکار کیا۔ بعد ازاں حملہ آور پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا۔

انھوں نے مزید بتایا کہ حملہ آور کی شناخت 40 سالہ تھامس جیکب سینفورڈ کے نام سے ہوئی ہے جو قریبی شہر برٹن کا رہائشی تھا۔

حملہ آور تھامس جیکب کے بارے میں حیران کن انکشاف ہوا ہے کہ وہ سابق امریکی فوج اہلکار ہے جس نے یونائیٹڈ اسٹیٹس میرین کورپس میں 2004 سے 2008 خدمات انجام دیں۔

تھامس جیکب اپنی صلاحیتوں کے بنا پر سارجنٹ کے عہدے تک پہنچا تھا اور اس نے 2007 سے 2008 تک عراق جنگ میں بھی حصہ لیا تھا۔

میرین کورپس میں بطور آٹومیٹِو مکینک اور وہیکل ریکوری آپریٹر خدمات انجام دینے والے تھامس جیکب نےعراق سے واپسی کے بعد فوج چھوڑ دی تھی۔

تھامس جیکب نے گُوڈرش ہائی اسکول سے گریجویشن کے بعد ٹرک ڈرائیور کے طور پر کام کیا۔ 2016 میں اس نے برٹن میں ایک گھر خریدا جہاں وہ رہائش پذیر تھا۔

اس کا ایک بیٹا بھی ہے جسے ایک نایاب بیماری ہے۔ اس بیماری میں لبلبہ بہت زیادہ انسولین پیدا کرتا ہے۔ اپنے بیٹے کی بیماری کو وہ ایک ڈراؤنا خواب قرار دیتے ہیں۔

تھامس جیکب شکار بالخصوص مچھلیاں پکڑنے کا شوقین تھا اور اکثر کیموفلاج کپڑوں میں ہرن کے ساتھ یا برفانی جھیلوں میں مچھلیاں پکڑتے اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کیا کرتا تھا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ تاحال اس حملے کے محرک کے بارے میں کچھ پتا نہیں چل سکا۔ حملے کی وجہ کو جاننے کے لیے تھامس جیکب کے گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے اور موبائل کا فرانزک کیا جائے گا۔

 
