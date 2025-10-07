پی سی بی کا سیزن 2025-26 کیلیے میچ آفیشلز پینل کا اعلان

محمد یوسف انجم October 07, 2025
پی سی بی نے سیزن 2025-26 کیلیے میچ آفیشلز پینل کا اعلان کردیا۔

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق پی سی بی کے ایلیٹ پینل میچ آفیشلز میں 18 امپائرز اور 10 میچ ریفری شامل ہیں۔

پی سی بی انٹرنیشنل پینل میں میچ ریفری علی نقوی، امپائرز آصف یعقوب، فیصل آفریدی، راشد ریاض اور خاتون امپائر سلیمہ امتیاز شامل ہیں۔

امپائرز کی کارکردگی باریکی سے جانچنے کے لیے سپلیمنٹری پینل دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

سپلیمنٹری پینل ون میں 14 جبکہ سپلیمنٹری ٹو میں 24 امپائرز شامل ہیں۔

میچ ریفریز کے سپلیمنٹری پینل میں دس میچ ریفری شامل۔

پی سی بی ایمرجنگ پینل میں ملک بھر سے 40 امپائرز شامل کیے گئے ہیں۔

میچ آفیشلز پینل میں سلیمہ امتیاز سمیت 13 خواتین امپائرز بھی شامل ہیں۔

میچ آفیشلز پینل بنانے کا مقصد ملک بھر میں امپائرز اور میچ ریفریز کی کارکردگی بہتر بنانا ہے۔

 
