جی ایچ کیو حملہ کیس میں آج کسی گواہ کی شہادت ریکارڈ نہ ہو سکی

جیل ٹرائل بحال ہونے کے بعد آج 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی پہلی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی

عمران اصغر October 07, 2025
راولپنڈی کی انسداد دہشتگردی عدالت نے 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی، اڈیالہ جیل سماعت کے دوران استغاثہ کے کسی بھی گواہ کی شہادت ریکارڈ نہ ہو سکی۔

جیل ٹرائل بحال ہونے کے بعد آج 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی پہلی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی، انسداد دہشتگردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے سماعت کی۔

سماعت کے دوران استغاثہ کے کسی گواہ کی شہادت ریکارڈ نہ ہو سکی، اس موقع پر پراسیکیوشن ٹیم، گواہان، وکلاء صفائی بھی عدالت میں موجود تھے۔

وکلاء صفائی نے عدالت سے استدعا کی کہ ہمیں اپنے موکل سے مشاورت اور ہدایات کے لئے ملاقات کی اجازت دی جائے جس پر عدالت نے وکلاء صفائی کی استدعا منظور کرلی، عدالت نے سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی کردی۔

بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل ملک نے میڈیا کو بتایا کہ عدالتی احکامات کے باوجود وکلاء کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی گئی، عمران خان سے ملاقات کرکے مختلف مقدمات پر مشاورت کرنی تھی اور ہدایات لینی تھیں۔
