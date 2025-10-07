آسٹریلیا کا بھارت کیخلاف ہوم وائٹ بال سیریز کیلیے اسکواڈ کا اعلان

آسٹریلیا نے بھارت کے خلاف ٹی ٹوئنٹی اور ون ڈے اسکواڈ کا اعلان کردیا ہے۔
کرکٹ آسٹریلیا کی جانب سے بھارت کے خلاف تین ون ڈے میچز کی سیریز کیلئے پندرہ رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔
ون ڈے اسکواڈ میں فاسٹ بولر مچل اسٹارک کی واپسی ہوئی ہے جبکہ ٹاپ آرڈر بلے باز مارنس لبوشین کو ڈراپ کردیا گیا ہے۔
ون ڈے اسکواڈ میں کپتان پیٹ کمنز کو بھی شامل نہیں کیا گیا ہے۔ مچل مارش ٹی ٹوئنٹی کے ساتھ ون ڈے ٹیم کی قیادت بھی کریں گے۔
ون ڈے اسکواڈ میں میتھیو شارٹ، مچل اوون اور میتھیو رینشا کی بھی واپسی ہوئی ہے۔
کرکٹ آسٹریلیا کی جانب سے بھارت کے خلاف پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز پر مشتمل سیریز کے ابتدائی دو میچز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔
جوش انگلس اور نیتھن ایلس کی اسکواڈ میں واپسی ہوئی ہے جبکہ میکسویل کو فٹنس مسائل کی وجہ سے ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔
ون ڈے اسکواڈ:
مچل مارش(کپتان)، زیویئر بارٹلیٹ، ایلکس کیری، کوپر کونولی، بین ڈوارشئیس، نیتھن ایلس، کیمرون گرین، جوش ہیزل ووڈ، ٹریوس ہیڈ، جوش انگلس، مچل اوون، میتھیو رینشا، میٹ شارٹ، مچل اسٹارک، ایڈم زیمپا
ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ(پہلے دو میچز کیلیے):
مچل مارش(کپتان)، شان ایبٹ، زاویر بارٹلیٹ، ٹم ڈیوڈ، بین ڈوارشئیس، ، نیتھن ایلس، جوش ہیزل ووڈ، ٹریوس ہیڈ، جوش انگلس، میتھیو کُونیمَن، مچل اووین، میتھیو شارٹ، مارکس اسٹوئنس، ایڈم زیمپا