ایشیا کپ میں بری طرح سے ناکام ہونے والے صائم ایوب کا ڈومسیٹک میں بلا چل گیا

ایشیا کپ میں چار بار اور رواں سال چھ بار صفر پر آؤٹ ہونے والے صائم ایوب کا ڈومیسٹک کرکٹ میں بلا چل گیا۔
قائد اعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے پہلے راونڈ میں کراچی بلوز کی نمائندگی کرتے ہوئے صائم ایوب نے فیصل آباد کے خلاف پہلی اننگ میں 63 رنز بنائے۔
مرغزار گراونڈ، اسلام آباد میں منگل کو پہلی اننگ میں صائم ایوب نے 142 منٹ کی بیٹنگ میں 89 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 11 چوکے بھی لگائے۔
ایشیا کپ میں ناقص بیٹنگ کا مظاہرہ کرنے والے صائم ایوب نے راؤنڈ میچز میں عمان، بھارت اور متحدہ عرب امارات کے خلاف مسلسل صفر پر آؤٹ ہو کرہیٹ ٹرک مکمل کی تھی۔
انہوں نے بھارت کے خلاف سپرفور کے میچ میں 21 اور سری لنکا کے خلاف 2 رنزبنانے کے بعد بنگلہ دیش کے خلاف بھی صفر کی خفت کا شکارہوکر رواں برس 6 مرتبہ صفر پر آؤٹ ہونے کا بدترین ریکارڈ برابر کیاتھا۔
صائم ایوب ایشیا کپ سے قبل اسی سال 28 مئی کو لاہور میں بنگلہ دیش کے خلاف صفر پر آؤٹ ہونے کے بعد سہ فریقی سیریز میں 2 ستمبر کو افغانستان کے خلاف بھی کوئی رن بنائے بغیر پویلین لوٹ گئے تھے۔
تاہم بھارت کے خلاف فائنل میں صائم ایوب نے 11 گیندوں پر 2 چوکوں کی مدد سے 14 رنزبنائے تھے۔
صائم ایوب ٹی20 کرکٹ میں سب سے زیادہ آؤٹ ہونے والے دوسرے بیٹر ہیں،عمر اکمل 10 مرتبہ اور صائم ایوب 9 مرتبہ صفر پر آؤٹ ہوچکے ہیں۔