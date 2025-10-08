کاشتکاروں سے گندم کی فصل خریدنے کیلیے حکومت پنجاب اور پرائیویٹ سیکٹر میں معاہدہ

کاشتکار ہمارے بھائی ہیں، ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز

لاہور:

کاشتکاروں سے گندم کی فصل 3500 روپے فی من خریدنے کے لیے حکومت پنجاب اور پرائیویٹ سیکٹر میں معاہدہ ہوگیا۔

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیرِ صدارت گندم سے متعلق اہم اجلاس ہوا جس میں گندم کی کاشت کے حوالے سے محکمہ زراعت نے تفصیلی بریفنگ دی۔

بریفنگ میں بتایا گیا کہ آئندہ سال گندم کی خریداری کا جامع پلان بھی تیار کیا جا رہا ہے، پنجاب میں گندم کی کمی نہیں، وافر ذخائر موجود ہیں۔

اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ کاشتکار ہمارے بھائی ہیں، ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار گندم کے کاشتکاروں کو ایک ہزار مفت ٹریکٹر دیے گئے۔

مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ گندم کے کاشتکاروں کو کسان کارڈ کے ذریعے اربوں کے زرعی مداخل فراہم کیے گئے، پنجاب میں ہر قسم کی کھاد کنٹرول ریٹ پر وافر موجود ہے۔
