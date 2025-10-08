رواں سال شہرقائد میں مجموعی طورپر 118بھتہ خوری کے واقعات رپورٹ

مختلف جرائم سے متعلق گزشتہ و رواں سال کے اعداد و شمار کے تقابلی جائزہ کی رپورٹ آئی جی سندھ کو پیش کردی گئی

اسٹاف رپورٹر October 08, 2025
facebook whatsup

رواں سال شہر قائد میں مجموعی طورپر 118بھتہ خوری کی واقعات رپورٹ ہوئے جن میں صرف 44 کیسز بھتہ خوری سے متعلق تھے جن پر باقاعدہ تحقیقات کی گئیں، بقیہ 74 شکایات کاروباری و ذاتی تنازعات و لین دین کی تھیں۔

رپورٹ کے مطابق بھتہ خوری کے 44کیسز میں سے 39کیسزکو حل کرلیا گیا جن کی شرح  87فیصد بنتی ہے، مذکورہ کیسز میں 78 ملزمان کی شناخت ہوئی جن میں 43 ملزمان کو گرفتارجبکہ 5 ملزمان مختلف پولیس مقابلوں میں ہلاک ہوئے۔

اے آئی جی آپریشنز نے  شہر قائد میں مختلف جرائم سے متعلق گزشتہ و رواں سال کے اعدادوشمار کے تقابلی جائزہ پرمبنی رپورٹ آئی جی سندھ کو پیش کردی۔

سندھ پولیس کی جانب سے  تاجر برادری کے تعاون سے صوبے میں معاشی سرگرمیوں کو مکمل تحفظ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔

آئی جی سندھ نے کہا ہے کہ تاجرحضرات کے تعاون سے معیشت کے چلتے پہیے میں خلل و رکاوٹ ڈالنے والے عناصر کو جڑسے ختم کریں گے، معشیت کے استحکام میں رکاوٹ بننے والے عناصر کے خلاف ماضی میں بھی کارروائی کی ہے، آئندہ بھی بلاتفریق سخت کارروائی کی جائے گی۔

سندھ پولیس کی اپیل پر تاجر برادری کی جانب سے کاروباری مقامات پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب و تعاون قابل تحسین عمل ہے، معیشت کے تسلسل وفروغ میں سندھ حکومت، پولیس، قانون نافذ کرنے والے دیگرادارے اور تاجربرادی شانا بشانہ کھڑی ہیں۔

سندھ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے پولیس روزانہ کی بنیاد پرجرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔

اے آئی جی آپریشنز نے  شہر قائد میں مختلف جرائم سے متعلق گزشتہ و رواں سال کے اعدادوشمار کے تقابلی جائزہ پرمبنی رپورٹ آئی جی سندھ کو پیش کردی۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ رواں سال کراچی میں مجموعی طورپر 118بھتہ خوری کی واقعات رپورٹ ہوئے صرف 44 کیسزبھتہ خوری سے متعلق تھے جن پر باقاعدہ تحقیقات کی گئیں، بقیہ 74 شکایات کاروباری و ذاتی تنازعات و لین دین کی تھیں بھتہ خوری کے 44کیسز میں سے 39کیسزکو حل کرلیا گیا جن کی شرح  87فیصد بنتی ہے۔

مذکورہ کیسز میں 78 ملزمان کی شناخت ہوئی جن میں 43 ملزمان کو گرفتارجبکہ 5 ملزمان مختلف پولیس مقابلوں میں ہلاک ہوئے۔

گذشتہ ہفتہ آئی جی سندھ سے تاجربرادری کی ملاقات کے بعد 10 دنوں میں 4 بھتہ خور پولیس مقابلے میں ہلاک ہوچکے ہیں۔

ہلاک بھتہ خوروں میں عابد ہادی،سعید،غلام قادر اور کاٹھیاواڑی گروپ کا احتشام عرف آصف برگر نامی بھتہ خورشامل ہے۔

گزشتہ سال کے مقابلے رواں سال کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں غیرمعمولی و واضح کمی واقع ہوئی ہے۔

جنوری 2024 میں پرتشددجرائم کی شرح 2.13 یومیہ تھی جو بتدریج کم ہو کر ستمبر 2025 تک 1.06 ہوگئی۔جنوری 2024 کے مقابلے ستمبر 2025 میں پرتشدد جرائم کے واقعات میں 52 فیصد تک کمی آئی ہے۔

گزشتہ سال کے مقابلے رواں سال کراچی میں موبائل فونز چھیننے کے واقعات میں 38 فیصد، وہیکل چھیننے کے واقعات میں43 فیصد اور وہیکل چوری کے واقعات میں 34 فیصد تک کمی آئی ہے جب کہ مجموعی طور پر اسٹریٹ کرائم میں 36 فیصد تک کمی سامنے آئی ہے۔ سال 2024 کے دوران یومیہ اسٹریٹ کرائم 252 تھے جبکہ رواں سال ستمبر تک یومیہ 167 ہیں۔رواں سال کراچی میں اغواء برائے تاوان کے مجموعی 34 کیسز رپورٹ ہوئے جن میں مغویوں کی تعداد 37 تھی۔

37 مغویوں میں سے 35 کو سندھ پولیس نے بازیاب کروالیا جبکہ2 مغویان کی بازیابی کے لیئے اقدامات جاری ہیں دونوں بقایا کیسز ہنی ٹریپ کیسز ہیں اور بازیابی کے عمل میں ہیں۔

پولیس ایکشن کے دوران اغواء کے 34 کیسز میں 46 اغواء کار گرفتار جبکہ 02 ہلاک ہوئے آئی جی سندھ نے کہا کہ تاجر برادری کے تعاون سے صوبے میں امن و امان اور کاروباری ماحول کے استحکام کو مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

Oct 11, 2025 12:33 AM |
چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

Oct 10, 2025 11:56 PM |

"کانتارا: چیپٹر 1" نے ایک ہفتے میں کتنی کمائی کی، جان کر آپ کے ہوش اُڑ جائیں گے

Oct 10, 2025 11:32 PM |

رائے

افغانستان کے عوام پر احسان

افغانستان کے عوام پر احسان

Oct 11, 2025 01:54 AM |
بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

Oct 11, 2025 01:52 AM |
براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

Oct 11, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی کا علی امین گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر غور

Express News

ڈی آئی خان، پولیس ٹریننگ سینٹر پرفتنۃ الخوارج کا حملہ، جوابی کارروائی میں 3 دہشتگرد ہلاک

Express News

ڈی آئی خان، پولیس ٹریننگ سینٹر پرفتنۃ الخوارج کا حملہ، جوابی کارروائی میں 3 دہشتگرد ہلاک

Express News

سپرہائی وے دنبہ گوٹھ سے خاتون کی لاش برآمد، ملزمان نے سر پر فائرنگ کرکے قتل کیا

Express News

شوگر ملز ایسوسی ایشن نے چینی کی قیمت میں تشویش ناک اضافے کا خدشہ ظاہر کردیا

Express News

لاہور چڑیا گھر نایاب قسم کے جانوروں کے مجسمے نصب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو