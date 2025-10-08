ویمنز ورلڈکپ: دفاعی چیمپئن آسٹریلیا پاکستان کے خلاف مشکلات کا شکار

آسٹریلیا کی آدھی ٹیم صرف 60 رنز پر پویلین واپس لوٹ چکی ہے

اسپورٹس ڈیسک October 08, 2025
آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ کے نویں میچ میں دفاعی چیمپئن آسٹریلیا پاکستان کے خلاف ابتداء میں مشکلات کا شکار ہوگئی۔

تفصیلات کے مطابق کولمبو کے پریماداسا اسٹیڈیم میں پاکستان نے ٹاس جیت کر آسٹریلیا کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی تو آسٹریلوی اوپنرز نے 30 رنز کا آغاز فراہم کیا۔

تاہم ساتویں اوور میں کپتان ایلیسا ہیلی 20 رنز بناکر آؤت ہوئیں تو تین گیندوں بعد ہی ساتھی اوپنر لچفیلڈ بھی مجموعی اسکور میں بغیر کسی اضافے کے 10 رنز پر پویلین لوٹ گئیں۔

آسٹریلوی ٹیم کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری رہا اور صرف 60 رنز پر آدھی ٹیم پویلین واپس لوٹ گئی۔

ایلیس پیری پانچ، اینابیل سدرلینڈ اور ایشلے گارڈنر ایک ایک رن بناکر آؤٹ ہوئیں۔

پاکستان کی جانب سے نشرہ سندھو نے دو جبکہ فاطمہ ثناء، سعدیہ اقبال اور رامین شمیم نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
