نیتن یاہو کا ٹرمپ سے ٹیلیفونک رابطہ، غزہ امن معاہدہ پر ایک دوسرے کو مبارکباد

نیتن یاہو نے اس معاہدے کو اسرائیل کے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی اور ’’قومی و اخلاقی فتح‘‘ قرار دیا

ویب ڈیسک October 09, 2025
حماس کے ساتھ یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق معاہدے پر دستخط کے بعد اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلیفونک رابطہ کیا، جس میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو اس تاریخی پیش رفت پر مبارکباد دی۔

ٹیلیفونک گفتگو کے دوران نیتن یاہو نے اس معاہدے کو اسرائیل کے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی اور ’’قومی و اخلاقی فتح‘‘ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ’’فوجی کارروائی اور صدر ٹرمپ کی قیادت میں کی جانے والی بھرپور سفارتی کوششوں کے نتیجے میں ہم ایک اہم موڑ پر پہنچے ہیں۔‘‘

نیتن یاہو نے امریکی صدر کی قیادت، ان کی شراکت داری اور اسرائیل کے دفاع کے لیے ان کے عزم کو سراہتے ہوئے کہا کہ ’’ہم اپنے یرغمالیوں کی آزادی کے لیے صدر ٹرمپ کے غیر متزلزل عزم کے شکر گزار ہیں۔‘‘

اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر کے مطابق نیتن یاہو نے امریکی صدر کو اسرائیلی پارلیمنٹ (کنیسٹ) سے خطاب کی باضابطہ دعوت بھی دی۔

واضح رہے کہ حال ہی میں اسرائیل اور حماس نے امریکا کی مجوزہ غزہ امن تجاویز کے پہلے مرحلے پر دستخط کیے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے معاہدے کے اعلان میں کہا کہ اس کے تحت تمام یرغمالیوں کی جلد رہائی عمل میں لائی جائے گی، جبکہ اسرائیلی فوج متفقہ سرحدی لائن تک واپس چلی جائے گی۔

یہ معاہدہ مشرقِ وسطیٰ میں طویل عرصے سے جاری تنازع کے خاتمے کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے، جس پر عالمی سطح پر بھی مثبت ردعمل سامنے آیا ہے۔
