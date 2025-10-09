وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی وجہ سے پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے، گورنر سندھ

گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی وجہ سے پاکستان معاشی طور پر ترقی کی طرف گامزن ہے، سعودی سرمایہ کاروں کو سندھ میں ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق سعودی پاک جوائنٹ بزنس کونسل کے چیئرمین سعودی شہزادہ منصور بن محمد آل سعود کی قیادت میں وفد گورنر ہاؤس پہنچا، جس کا کامران ٹیسوری نے پرتپاک استقبال کیا۔
اس موقع پر گورنر ہاؤس میں دونوں ممالک کی پرچم کشائی کی گئی جبکہ مہمان وفد کو پاکستان ایئرفورس کے دستے سے سلامی پیش کی۔
شرکا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ میں سعودی عرب کے شہزادے ۔سفیر سمیت برنس کمیونٹی کو گورنر ہاوس میں خوش آمدید کہتا ہوں، پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ برادرنہ تعلقات ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا، سعودی عرب کے فرمارواں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں جبکہ سعودی ولی عہد کے اقتصادی ویژن کا سراہا ہوتا ہوں۔
گورنر سندھ نے کہا کہ مقدس مقامات کے سبب پوری دنیا میں سعودی عرب میں ایک ایک بڑا مقام ہے۔ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ پاکستان معاشی طور پر وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی وجہ سے ترقی کی طرف گامزن ہے۔
کامران ٹیسوری نے یقین دہانی کرائی کہ سندھ میں سعودی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ایس آئی ایف سی ملک میں سرمایہ کاری کے لیے اہم کردار ادا کررہا ہے۔
گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے سفیر دونوں ممالک کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کررہے ہیںْ
سعودی پاک جوائنٹ بزنس کونسل کے چیئرمین سعودی شہزادہ منصور بن محمد آل سعود نے کہا کہ کراچی سمیت سندھ میں پرتپاک استقبال پر شکریہ ادا کرتے ہیں، دونوں ممالک میں برادرانہ تعلقات ہیں۔
سعودی وفد میں کئی سے زائد ممتاز کاروباری شخصیات اور سرمایہ کار شامل تھے۔ توانائی، انفراسٹریکچر، زراعت، لائیواسٹاک، کان کنی، تعمیرات، لاجسٹکس اور سرمایہ کاری کے شعبوں سے وابستہ شخصیات بھی وفد کا حصہ تھیں۔
سعودی وفد نے گورنر سندھ کے ہمراہ پاکستانی تاجروں سے ملاقات کی اور سرمایہ کاری کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔