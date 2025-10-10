پارٹی عمران خان کے فیصلے پر متحد ہے، دوبارہ وزارت اعلیٰ کی پیش کش قبول نہیں کروں گا، گنڈا پور

ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی ہو اس میں بہتری ہوتی ہے، حکومت کی کسی سازش کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، گفتگو

ویب ڈیسک October 10, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل

علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ بانی چیئرمین کا فیصلہ ہر طرح سے قبول ہے، اگر دوبارہ پیش کش ہوئی تو وزارت اعلیٰ قبول نہیں کروں گا اور یہ عمران خان کو واضح کرچکا ہوں۔

پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بعد پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور نے کہا کہ بانی چیئرمین کا فیصلہ ہر طرح سے قبول ہے اور اُن کی ہدایت پر استعفیٰ دے چکا ہوں۔

انہوں نے کہا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے، پارٹی ہمیشہ کی طرح متحد ہے اور میں انہیں چلینج کرتا ہوں کہ سیاسی طریقے سے ہماری حکومت گرا کر دکھا دیں۔

گنڈا پور نے کہا کہ ٹائم ضائع کرکے ڈرامہ بازیاں نہ کی جائیں، حکومت جو چکر بنارہی ہے اس حوالے سے ہم نے بھی اپنا لائحہ عمل بنالیا ہے اور ہم متحد ہوکر ان کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، خیبرپختونخوا عمران خان کا گڑھ تھا اور رہے گا۔

انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی چلینج کیا تھا اور اب بھی کرتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت کو سیاسی طور پر گرا نہیں سکتے۔ ایک سوال کے جواب میں علی امین گنڈا پور نے کہا کہ میرے پاس کوئی پارٹی عہدہ نہیں اور میں صرف کارکن بن کر کام کرنا چاہتا ہوں، اگر دوبارہ وزارت اعلیٰ کی پیش کش ہوئی تو اسے تسلیم نہیں کروں گا اور یہ بات عمران خان کو واضح کرچکا ہوں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

Oct 11, 2025 12:33 AM |
چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

Oct 10, 2025 11:56 PM |

"کانتارا: چیپٹر 1" نے ایک ہفتے میں کتنی کمائی کی، جان کر آپ کے ہوش اُڑ جائیں گے

Oct 10, 2025 11:32 PM |

رائے

افغانستان کے عوام پر احسان

افغانستان کے عوام پر احسان

Oct 11, 2025 01:54 AM |
بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

Oct 11, 2025 01:52 AM |
براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

Oct 11, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

پارٹی عمران خان کے فیصلے پر متحد ہے، دوبارہ وزارت اعلیٰ کی پیش کش قبول نہیں کروں گا، گنڈا پور

Express News

ٹی ایل پی احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد کا ریڈ زون سیل کرنے کا فیصلہ، میٹرو بس سروس بند

Express News

وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کرلیا

Express News

اسلام آباد میں اے ٹی ایم کے اندر نوجوان مزاحمت پر قتل

Express News

سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان پہنچ گیا

Express News

حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد آزاد کشمیر میں حالات معمول پر آگئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو