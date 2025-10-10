گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی سعودی سرمایہ کاروں کے وفد سے ملاقات

گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ سعودی سرمایہ کاروں اور پاکستانی بزنس مین کے درمیان تین معاہدوں پر اتفاق رائے ہوا ہے۔
یہ بات انہوں نے عالی مرتبت شہزادہ منصور بن محمد آل سعود اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے سعودی سرمایہ کاروں کے وفد سے گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات کے موقع پر کہی۔ اس سے قبل عالی مرتبت شہزادہ منصور بن محمد آل سعود کے گورنر ہاوس پہنچنے پر گورنر سندھ کامران خاں ٹیسوری نے پرتپاک استقبال کیا۔
وفد میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی، قونصل جنرل محمد عبداللہ السبیعی اور دیگر معزز شخصیات شامل تھیں۔
گورنر ہاؤس میں عسکری بینڈ کی سلامی اور پاک سعودی پرچم کشائی کی تقریب نے اس ملاقات کو یادگار بنا دیا۔
اس موقع پر گورنر سندھ نے پاکستانی تاجروں کے ہمراہ سعودی وفد سے ملاقات کی۔ ملاقات میں توانائی، آئی ٹی، ذراعت، تعمیرات اور دیگر شعبوں میں باہمی تعاون پر گفتگو ہوئی۔
گورنر سندھ نے اس دورے کو تجارتی و سرمایہ کاری تعلقات کے فروغ کا سنگِ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ سعودی بزنس وفد کا سندھ آنا باعثِ فخر ہے، اور گورنر ہاؤس کے دروازے سرمایہ کاروں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔
گورنر سندھ نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صحت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے ولی عہد محمد بن سلمان کے وژن اور اصلاحاتی اقدامات کو خراجِ تحسین پیش کیا۔
انہوں نے کہا کہ پاک–سعودی تعلقات باہمی اعتماد، مذہبی اور ثقافتی رشتوں سے مضبوط ہیں۔ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور ہمارا تعلق جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے۔
گورنر سندھ نے مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی کی خدمت کرنے والوں سے محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور وزیر اعظم و فیلڈ مارشل کی خصوصی ہدایت ہے کہ تمام صوبے سعودی سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ سرمایہ کاروں کو ایس آئی ایف سی ون ونڈو کے تحت سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور سعودی سفیر میرے دل کے قریب اور پاکستان کے سچے دوست ہیں۔
گورنر سندھ نے سعودی سفیر کی خدمات پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس ملاقات کو پاک-سعودی دوستی کی نئی جہت قرار دیا۔