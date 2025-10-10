گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی سعودی سرمایہ کاروں کے وفد سے ملاقات

سرمایہ کاروں کو ایس آئی ایف سی ون ونڈو کے تحت سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں: گورنر سندھ

اسٹاف رپورٹر October 10, 2025
facebook whatsup

گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ سعودی سرمایہ کاروں اور پاکستانی بزنس مین کے درمیان تین معاہدوں پر اتفاق رائے ہوا ہے۔

یہ بات انہوں نے عالی مرتبت شہزادہ منصور بن محمد آل سعود اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے سعودی سرمایہ کاروں کے وفد سے گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات کے موقع پر کہی۔ اس سے قبل عالی مرتبت شہزادہ منصور بن محمد آل سعود   کے گورنر ہاوس پہنچنے پر گورنر سندھ کامران خاں ٹیسوری نے پرتپاک استقبال کیا۔

وفد میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی، قونصل جنرل محمد عبداللہ السبیعی اور دیگر معزز شخصیات شامل تھیں۔

گورنر ہاؤس میں عسکری بینڈ کی سلامی اور پاک سعودی پرچم کشائی کی تقریب نے اس ملاقات کو یادگار بنا دیا۔

اس موقع پر گورنر سندھ نے پاکستانی تاجروں کے ہمراہ سعودی وفد سے ملاقات کی۔ ملاقات میں توانائی، آئی ٹی، ذراعت، تعمیرات اور دیگر شعبوں میں باہمی تعاون پر گفتگو ہوئی۔

گورنر سندھ نے اس دورے کو تجارتی و سرمایہ کاری تعلقات کے فروغ کا سنگِ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ سعودی بزنس وفد کا سندھ آنا باعثِ فخر ہے، اور گورنر ہاؤس کے دروازے سرمایہ کاروں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔

گورنر سندھ نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صحت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے ولی عہد محمد بن سلمان کے وژن اور اصلاحاتی اقدامات کو خراجِ تحسین پیش کیا۔

انہوں نے کہا کہ پاک–سعودی تعلقات باہمی اعتماد، مذہبی اور ثقافتی رشتوں سے مضبوط ہیں۔ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور ہمارا تعلق جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے۔

گورنر سندھ نے مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی کی خدمت کرنے والوں سے محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور وزیر اعظم و فیلڈ مارشل کی خصوصی ہدایت ہے کہ تمام صوبے سعودی سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ سرمایہ کاروں کو ایس آئی ایف سی ون ونڈو کے تحت سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور سعودی سفیر میرے دل کے قریب اور پاکستان کے سچے دوست ہیں۔

گورنر سندھ نے سعودی سفیر کی خدمات پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس ملاقات کو پاک-سعودی دوستی کی نئی جہت قرار دیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

Oct 11, 2025 12:33 AM |
چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

Oct 10, 2025 11:56 PM |

"کانتارا: چیپٹر 1" نے ایک ہفتے میں کتنی کمائی کی، جان کر آپ کے ہوش اُڑ جائیں گے

Oct 10, 2025 11:32 PM |

رائے

افغانستان کے عوام پر احسان

افغانستان کے عوام پر احسان

Oct 11, 2025 01:54 AM |
بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

Oct 11, 2025 01:52 AM |
براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

Oct 11, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی: بیروزگاری سے تنگ آکر ایک شخص نے خودکشی کرلی

Express News

گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی سعودی سرمایہ کاروں کے وفد سے ملاقات

Express News

کراچی: ڈاکوؤں کی فائرنگ سے بزرگ شہری سمیت دو افراد زخمی

Express News

وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی وجہ سے پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے، گورنر سندھ

Express News

کراچی میں تین روز کے دوران موسم کیسا رہے گا؟ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی

Express News

جامعہ کراچی میں دو تنظیموں کے درمیان تصادم اور موٹرسائیکل نذر آتش کرنے پر 5 طلبا کو شوکاز نوٹس جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو