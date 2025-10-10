امن معاہدے کے باوجود غزہ میں جھڑپیں، اسرائیلی فوجی ہلاک

آئی ڈی ایف کے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 914 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں

ویب ڈیسک October 10, 2025
غزہ میں امن معاہدے کے اعلان کے باوجود اسرائیلی فوج اور فلسطینی مزاحمتی فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تازہ جھڑپ میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک ہوگیا۔

اسرائیلی ڈیفنس فورس (آئی ڈی ایف) کے مطابق 26 سالہ سارجنٹ فرسٹ کلاس مائیکل مورڈیچے نچمانی شمالی غزہ میں ایک سنائپر کی گولی سے ہلاک ہوا۔ ہلاک ہونے والا فوجی کمبیٹ انجینئرنگ کارپس کی 614 بٹالین سے تعلق رکھتا تھا۔ فوج کا کہنا ہے کہ غزہ کی مغربی پٹی میں سرچ آپریشن بدستور جاری ہے۔

آئی ڈی ایف کے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 914 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب غیر ملکی ذرائع کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے پہلے مرحلے پر دستخط ہو چکے ہیں جبکہ باقاعدہ امن معاہدہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مصر آمد پر دستخط کے ساتھ مکمل ہوگا۔

معاہدے کے تحت حماس اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گی جبکہ اسرائیل تمام قید خواتین اور بچوں کو رہا کرے گا، غزہ سے اسرائیلی فورسز کی واپسی اور رفح کراسنگ کا دوبارہ کھلنا بھی معاہدے کا حصہ ہے۔

 
