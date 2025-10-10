کراچی؛ شوہر کے قتل کے مقدمے میں گرفتار اہلیہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے

ملزمہ سے برآمد ہونے والے اسلحہ اور چھری کے حوالے سے معلومات کرنی ہے، تفتیشی افسر

کورٹ رپورٹر October 10, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

جوڈیشل مجسٹریٹ غربی نے اورنگی ٹاؤن میں گھریلو تنازع پر بیوی کے ہاتھوں شوہر کے قتل کے مقدمے میں گرفتار ملزمہ کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا۔

جوڈیشل مجسٹریٹ غربی کی عدالت کے روبرو اورنگی ٹاؤن میں گھریلو تنازع پر بیوی کے ہاتھوں شوہر کے قتل کا مقدمے میں گرفتار ملزمہ نور العمائمہ کو پیش کیا۔

تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ مقتول اور ملزمہ کے درمیان خلع کا کیس چل رہا تھا۔ مقتول رات کے وقت اپنے دوست کے ہمراہ سسرال آیا۔ دیوار پھلانگ کر داخل ہوا اور ملزمہ پر فائرنگ کردی۔ ملزمہ نے بھی جواباً فائرنگ کی، جس سے وہ زخمی ہوگیا۔ ملزمہ نے پھر چھری سے مقتول پر وار کیے۔

ملزمہ سے برآمد ہونے والے اسلحہ اور چھری کے حوالے سے معلومات کرنی ہے۔ اصل حقائق کا پتا بھی لگانا ہے۔

بعد ازاں عدالت نے ملزمہ کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرتے ہوئے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیشرفت رپورٹ طلب کرلی۔ پولیس کے مطابق ملزمہ کیخلاف تھانہ اقبال مارکیٹ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
