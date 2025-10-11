شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

معروف اداکارہ شگفتہ اعجاز کی بیٹی اور مشہور یوٹیوبر حیا طلحہ کو اپنی ایک نئی ویڈیو کے باعث سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔
حیا طلحہ برطانیہ میں مقیم ہیں اور اپنی فیملی و لاگنگ کے باعث مداحوں میں کافی مقبول بھی ہیں۔ ان کے فالورز کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے۔
تاہم حال ہی میں ایک وی لاگ میں ایسا منظر دکھا دیا جس نے سوشل میڈیا صارفین کو پریشان کردیا اور وہ حیا طلحہ کی اس غفلت پر حیران رہ گئے۔
وائرل ہونے والے اس ویڈیو کلپ میں حیا اپنے بیٹے کیان کی چوسنی کو اپنے منہ میں دباتی ہیں جس پر صارفین نے خبردار کیا کہ یہ بچے کی صحت کے لیے مضر ہوسکتا ہے۔
اکثر صارفین نے کمنٹس کیے کہ ایک بالغ انسان کے منہ میں بے شمار بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ننھے بچے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔
کسی نے لکھا کہ “یہ کیا لاپرواہی ہے؟ بچے کی صحت کا خیال تو کریں!” ایک نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ ہم تو بچوں کی چیزوں خصوصی طور پر چونی کو تو چھوتے بھی نہیں۔
ایک اور صارف نے لکھا کہ کل یہ بچے کی چوسنی اپنے پالتو کتے یا کسی اور جانور کے منہ میں بھی دے سکتی ہیں۔ ان سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے!”
بعض صارفین نے تو ہایا کو ایک “کیئرلیس مُدَر” تک کہہ دیا تاہم حیا طلحہ نے اس تنقید پر کوئی ردعمل نہیں دیا۔