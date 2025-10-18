ڈاکٹروں نے پکل بال کھیلنے والوں کیلئے انتباہ جاری کر دیا

امریکا میں ڈاکٹروں نے لوگوں کو پکل بال کی بڑھتی مقبولیت سے آنکھ کو لگنے والی چوٹوں میں اضافے سے متعلق خبردار کر دیا۔ پکل بال ٹینس اور بیڈمنٹن کو ملا کر ایک نیا کھیل بنایا گیا ہے۔
جرنل جاما اوپتھلمولوجی میں شائع ہونے والی نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ 2005 سے 2024 کے دوران اندازاً 3112 پکل بال سے متعلقہ آنکھ کی چوٹوں کے کیسز سامنے آئے، جبکہ صرف 2024 میں 1250 سے زیادہ کیسز دیکھے گئے۔
تحقیق میں شامل نیو جرسی کے ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اس کھیل کے سبب لگنے والی کچھ بدترین چوٹوں میں بصری پردے کا جگہ سے ہل جانا، آنکھ کے ساکٹ ٹوٹنا اور آنکھ سے خون جاری ہونا شامل ہے۔
ڈاکٹروں کے مطابق تحقیق کے نتائج کھیل میں آنکھ کی حفاظت کے لیے نئی ہدایت لانے پر زور دیا گیا ہے۔