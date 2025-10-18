ڈاکٹروں نے پکل بال کھیلنے والوں کیلئے انتباہ جاری کر دیا

ڈاکٹروں نے لوگوں کو پکل بال کی بڑھتی مقبولیت سے آنکھ کو لگنے والی چوٹوں میں اضافے سے متعلق خبردار کر دیا

October 18, 2025
امریکا میں ڈاکٹروں نے لوگوں کو پکل بال کی بڑھتی مقبولیت سے آنکھ کو لگنے والی چوٹوں میں اضافے سے متعلق خبردار کر دیا۔ پکل بال ٹینس اور بیڈمنٹن کو ملا کر ایک نیا کھیل بنایا گیا ہے۔

جرنل جاما اوپتھلمولوجی میں شائع ہونے والی نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ 2005 سے 2024 کے دوران اندازاً 3112 پکل بال سے متعلقہ آنکھ کی چوٹوں کے کیسز سامنے آئے، جبکہ صرف 2024 میں 1250 سے زیادہ کیسز دیکھے گئے۔

تحقیق میں شامل نیو جرسی کے ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اس کھیل کے سبب لگنے والی کچھ بدترین چوٹوں میں بصری پردے کا جگہ سے ہل جانا، آنکھ کے ساکٹ ٹوٹنا اور آنکھ سے خون جاری ہونا شامل ہے۔

ڈاکٹروں کے مطابق تحقیق کے نتائج کھیل میں آنکھ کی حفاظت کے لیے نئی ہدایت لانے پر زور دیا گیا ہے۔
