پنجاب بھر میں گرجا گھروں کی سیکیورٹی ہائی الرٹ، اضافی نفری اور اسنائپرز تعینات

ڈولفن اسکواڈ، پی آر یو اور ایلیٹ فورسز گرجا گھروں کے گرد مؤثر گشت کو یقینی بنائیں، آئی جی پنجاب

سید مشرف شاہ October 19, 2025
لاہور:

لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرجا گھروں میں ہونے والے مسیحی دعائیہ و عباداتی پروگراموں کے موقع پر پنجاب پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔

انسپکٹر جنرل (آئی جی) پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے صوبے کے تمام آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو ہدایات جاری کرتے ہوئے گرجا گھروں کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا حکم دیا ہے۔

آئی جی پنجاب کے مطابق سپروائزری افسران سیکیورٹی اقدامات کی خود نگرانی کریں اور حساس گرجا گھروں پر اضافی پولیس نفری اور سنائپرز تعینات کیے جائیں گے۔

انہوں نے ہدایت کی کہ ڈولفن اسکواڈ، پی آر یو اور ایلیٹ فورسز گرجا گھروں کے گرد مؤثر گشت کو یقینی بنائیں اور پولیس اہلکار ہمہ وقت الرٹ رہیں اور شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے۔

ڈاکٹر عثمان انور نے حکم دیا ہے کہ گرجا گھروں، مسیحی بستیوں، اور حساس مقامات کے گرد سرچ اینڈ سویپ آپریشنز جاری رکھے جائیں تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے پیشگی نمٹا جا سکے۔

آئی جی پنجاب نے بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے علما کرام، مسیحی رہنماؤں اور امن کمیٹیوں کے ارکان کو بھی فعال کردار ادا کرنے کی ہدایت کی ہے۔
