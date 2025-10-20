ہانگ کانگ ایئرپورٹ پر کارگو طیارہ رن وے سے پھسل کر سمندر میں جاگرا، دو افراد ہلاک

طیارے میں موجود عملے کے چاروں ارکان محفوظ رہے

ویب ڈیسک October 20, 2025
HONG KONG:

ہانگ کانگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک افسوسناک واقعے میں کارگو طیارہ رن وے سے پھسل کر سمندر میں جا گرا، جس کے نتیجے میں دو گراؤنڈ اسٹاف کے افراد ہلاک ہو گئے۔

مقامی میڈیا کے مطابق امارات کی پرواز EK9788 جو ایک بوئنگ 747-481 طیارہ تھا اور ترک کارگو ایئرلائن "ایئر ACT" کی ملکیت تھی، دبئی سے ہانگ کانگ پہنچ رہی تھی۔

طیارہ مقامی وقت کے مطابق صبح 3:50 بجے شمالی رن وے پر لینڈنگ کے دوران ایک گراؤنڈ گاڑی سے ٹکرا گیا۔

حادثے کے بعد دو گراؤنڈ اسٹاف اہلکار سمندر میں گر گئے جنہیں ریسکیو کر کے اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے۔

پولیس اور عوامی نشریاتی ادارے کے مطابق دونوں افراد بعد میں اسپتال میں دم توڑ گئے۔

طیارے میں موجود چاروں عملے کے ارکان محفوظ رہے اور انہیں معمولی چوٹوں کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

حادثے کے باعث متاثرہ رن وے کو بند کر دیا گیا ہے، تاہم ایئرپورٹ کی باقی دو رن ویز بدستور فعال ہیں۔

ہانگ کانگ کی ایئرپورٹ اتھارٹی نے صبح 10 بجے پریس کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے۔

ریسکیو آپریشن میں ہانگ کانگ کی گورنمنٹ فلائنگ سروس کے ہیلی کاپٹرز اور فائر سروسز کے بحری جہازوں نے حصہ لیا۔

ایئرپورٹ اتھارٹی کی ویب سائٹ کے مطابق آج کے دن کم از کم 11 کارگو پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔

یہ حادثہ ہانگ کانگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک نایاب واقعہ ہے کیونکہ یہ ایئرپورٹ عمومی طور پر اپنے بہترین حفاظتی ریکارڈ کے لیے جانا جاتا ہے۔

جہاز میں کارگو نہیں تھا، ایمریٹس کی وضاحت 

ایمریٹس نے اپنے اعلامیہ میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 20 اکتوبر 2025 کو ہانگ کانگ میں لینڈنگ کے دوران نقصان کا سامنا کرنے والی پرواز EK9788 کا جہاز دراصل کارگو طیارہ تھا جو ACT ایئرلائنز سے ویٹ لیز پر حاصل کیا گیا اور انہی کے ذریعے آپریٹ کیا جا رہا تھا۔

یہ طیارہ، بوئنگ 747-400 رجسٹریشن نمبر TC-ACF حادثے کے وقت کسی قسم کا کارگو لیکر نہیں جا رہا تھا۔

طیارے میں موجود عملے کے تمام چاروں ارکان محفوظ ہیں اور انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ایمریٹس نے ان دو ایئرپورٹ ملازمین کے اہلِ خانہ اور ساتھیوں سے گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے جو بدقسمتی سے گراؤنڈ پر حادثے میں جاں بحق ہوئے۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایمریٹس تحقیقات میں ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے دستیاب ہے، جبکہ ACT ایئرلائنز اور دیگر متعلقہ ادارے تحقیقات کے عمل میں مکمل تعاون کر رہے ہیں۔
