اسلام آباد ہائیکورٹ نے علیمہ خان کی ایف آئی اے انکوائری کی تفصیلی رپورٹ طلب کرلی

علیمہ خان کی ایف آئی اے نوٹسز کے خلاف کیس کی سماعت جسٹس انعام امین منہاس کے روبرو ہوئی

ویب ڈیسک October 21, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

ہائی کورٹ نے علیمہ خان کی ایف آئی اے انکوائری کی تفصیلی رپورٹ طلب کرلی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس کے روبرو بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی بہن علیمہ خان کی ایف آئی اے نوٹسز کیخلاف کیس کی سماعت  ہوئی۔

دورانِ سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ تفصیلی رپورٹ جمع کروانی تھی، وہ کہاں ہے؟ ، جس پر ایف آئی اے حکام نے بتایا کہ ابھی انکوائری چل رہی ہے۔ رپورٹ جمع کروانے سے متعلق نہیں بتایا گیا۔

جسٹس انعام امین منہاس نے ہدایت کی کہ ایف آئی اے جو انکوائری کر رہی ہے، اس کی تفصیلی رپورٹ جمع کروائیں۔

سماعت کے دوران علیمہ خان کی جانب سے وکیل شاہینہ شہاب الدین عدالت میں پیش ہوئیں ۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

 Oct 22, 2025 05:01 PM |
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

 Oct 22, 2025 03:32 PM |
حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

 Oct 22, 2025 02:36 PM |

متعلقہ

Express News

خیبرپختونخوا، اسلام آباد اور راولپنڈی میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

اوگرا نے ایندھن کی قلت کی خبروں کو مسترد کردیا

Express News

میمن گوٹھ میں تین خواجہ سراؤں کے قتل کا معمہ حل، تین ملزمان گرفتار

Express News

سبی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، سی ٹی ڈی کی کارروائی میں کالعدم تنظیم کے 5 کارندے ہلاک

Express News

اسلام آباد، نجی شاپنگ مال کے رہائشی ٹاور میں ملازمت کا جھانسہ دے کر خاتون سے اجتماعی زیادتی

Express News

پشاور میں صوبے کا پہلا جدید پولیس سہولت مرکز قائم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو