کومل عزیز کو ذہنی دباؤ کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ اداکارہ کا انکشاف

کومل نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے ذہنی صحت بحال کرنے کیلئے کئی تھیراپی اور سیشنز لیے

ویب ڈیسک October 21, 2025
پاکستان شوبز کی اداکارہ کومل عزیز کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی ذہنی صحت کو بہتر کرنے کیلئے کئی دنوں تک تھیراپی سیشنز لیے ہیں۔

شوبز کی دنیا کو خیرباد کہہ کر بزنس وویمن بننے والی سابقہ اداکارہ کومل عزیز نے ایک حالیہ پروگرام میں بتایا کہ کیرئیر کے شروعات میں انہیں گھر والوں کی طرف سے اداکاری کرنے پر دباؤ کا سامنا تھا۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ انہیں گھر والوں کی طرف سے دباؤ کا سامنا اس لئے کرنا پڑا کیونکہ وہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ وہ امریکا سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اداکاری کو بطور پیشہ اختیار کر کے غلط کر رہی ہیں۔

کومل عزیز نے بتایا کہ انہوں نے اپنے کیرئیر کے عروج پر اداکاری چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ لینے سے پہلے انہوں نے کئی تھیراپی سیشنز لیے جس کے بعد ان کیلئے شوبز کو خیرباد کہنا آسان ہوا اور انہوں نے اپنے بزنس کا آغاز کیا۔
