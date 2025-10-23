بڑی عمر میں باپ بننا بچے کی صحت کو خطرہ پہنچا سکتا ہے؟

انسانی زندگی کی تشکیل میں جینز اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ دراصل وہ تفصیلات فراہم کرتے ہیں جو سیل کو تشکیل دینے اور بڑھنے کی ہدایات دیتے ہیں۔یعنی رحم مادہ میں پالنے والے بچے کی شخصیت کا انحصار ماں اور باپ دونوں کے جینز پر ہوتا ہے۔
روایتی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کے عمر گزرنے کے ساتھ خواتین کی تولیدی صحت متاثر ہوتی ہے لیکن حالیہ تحقیقات نے ان مفروضات کو در کرتے ہوئے بلکل مختلف نقطہ نظر واضح کیا ہے۔
نیچر نامی جریدے میں شائع ہونے والے، برطانیہ میں محققین نے 24 سے 75 سال کی عمر کے 81 صحت مند مردوں کے سپرم کے نمونوں کا سراغ لگایا۔تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں کی عمر بڑھنے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کا نطفہ (مردکا تولیدی خلیہ) کم پڑجاتا ہے جو عمر سے متعلق تغیرات میں اولاد کو متاثر کر سکتا ہے۔
ایک اعلٰی نتائج کی حامل تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے، ماہرین نے پایا کہ تغیرات عمر کے مطابق جمع ہوتے ہیں، یعنی بوڑھے مردوں کے سپرم میں زیادہ کمی ہوتی ہے۔
مطالعہ میں بیماری پیدا کرنے والے تغیرات کو لے جانے والے سپرم کے تناسب کی پیمائش کی اور درج ذیل عمر سے متعلق اضافے کی اطلاع دی:
ابتدائی 30s (26 - 42 سال): تقریبا 2% سپرم بیماری پیدا کرنے والے تغیرات کو لے کر جاتے ہیں۔
درمیانی عمر (43 - 58 سال) اور بڑی عمر کے (59 - 74 سال): یہ تناسب 3% اور 5% کے درمیان بڑھتا ہے۔
عمر 70: بیماری پیدا کرنے والے تغیرات کو لے جانے والے سپرم کا فیصد تقریباً 4.5 تھا۔
ان میوٹیشنز کے جمع ہونے کی شرح 1.67 میوٹیشنز فی سال پائی گئی۔ان نتائج کے مطابق، 43 سال کی عمر اس وقت ہوتی ہے جب مردوں میں تولیدی مادہ صحت مند اثرات کھونے لگتا ہے ۔ماہرین نوٹ کرتے ہیں کہ یہ نتائج اس بڑھتے ہوئے خطرے کی نشاندہی کرتے ہیں جس سے بوڑھے باپ یا بعد کی زندگی میں بچے پیدا کرنے کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو آگاہ ہونا چاہیے۔
ویلکم سنجر انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر اور مطالعہ کے شریک مصنف پروفیسر میٹ ہرلس نے کہا کہ "ہماری دریافتوں سے ایک پوشیدہ جینیاتی خطرہ ظاہر ہوتا ہے جو والدین کی عمر کے ساتھ بڑھتا ہے۔" "DNA میں کچھ تبدیلیاں نہ صرف خصیوں کے اندر زندہ رہتی ہیں بلکہ پروان چڑھتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد کی زندگی میں باپ بننے والوں سے نادانستہ طور پر ان کے بچوں میں نقصان دہ تبدیلی منتقل ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔"
اس تازہ ترین تحقیق کے بارے میں سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ محققین کا کہنا ہے کہ مخصوص نقصان دہ تغیرات نہ صرف عمر کے ساتھ ساتھ جمع ہوتے ہیں بلکہ نطفہ کی پیداوار کے دوران بھی ان کی حمایت کرتے ہیں۔اس کا مطلب ہے نطفہ جو ان تغیرات کو مقابلہ سے باہر لے جاتا ہے اور عام نطفہ خلیوں سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔یہ تبدیل شدہ جین ترقیاتی عوارض اور وراثت میں ملنے والے کینسر کے رجحان کے سنڈروم سے وابستہ ہیں۔
یہ بڑی عمر میں والدین بننے والوں کے جینز میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں جو بچوں میں شدید نیورو ڈیولپمنٹل عوارض، جیسے آٹزم سپیکٹرم جیسے مسائل کا سبب بن سکتے ہیں۔یہ سب کچھ موجودہ صورتحال میں زیادہ دیکھنے کوملتا ہے کیونکہ دور حاضر میں ایک تو دیر سے شادی کرنے کا رحجان اور پھر دیر سے بچے پیدا کرنے کا رواج پروان چڑھ رہا ہے۔ 40 کے بعد کے خاندان بنانے کا امکان 1972 میں 4.1 فیصد سے بڑھ کر 2015 میں 8.9 فیصد ہو گیا۔
2024 کے تجزیے سے پتا چلا ہے کہ 40 سال سے زیادہ عمر کے باپ بننے والوں کے بچے میں آٹزم کی تشخیص ہونے کا امکان 30برس میں باپ بننے والوںکی نسبت 51 فیصد زیادہ تھا، اس تازہ ترین تحقیق میں، نام نہاد خود غرض سپرم کے نایاب، غالب پیدائشی سنڈروم جیسے Apert syndrome، Coonanello syndrome کی جڑ ہونے کی تصدیق کی گئی تھی۔
اگرچہ اس تازہ ترین تحقیق کے نتائج متعلقہ ہیں، ماہرین کا کہنا ہے کہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ مگر وہ یہ بھی کہتے ہیںکہ اگرچہ عمر کے ساتھ نقصان دہ تغیرات لے جانے والے نطفہ کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک تغیر حمل یا حمل کا باعث نہیں بن سکتا، کیونکہ کچھ فرٹیلائزیشن کو روک سکتے ہیں اور کچھ اسقاط حمل کا سبب بن سکتے ہیں۔محققین نے ایک طاقتور نیا DNA ترتیب دینے کا طریقہ استعمال کیا جو DNA کے دونوں حصوں کو پڑھتا ہے، جس سے وہ اعلیٰ درستگی کے ساتھ نایاب تغیرات کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں۔
24 سے 75 سال کی عمر کے مردوں کے 100,000 سے زیادہ سپرم کا تجزیہ کرکے، انہوں نے 40 سے زائد جینوں کی نشاندہی کی جہاں تغیرات سپرم اسٹیم سیلز کو "خود غرض" بنا سکتے ہیں، بنیادی طور پر عام خلیات کا مقابلہ کرتے ہیں اور عمر کے ساتھ ساتھ بیماری لے جانے والے سپرم کو زیادہ عام بناتے ہیں۔
اگرچہ یہ تغیرات سپرم کی تمام ممکنہ تبدیلیوں کا ایک چھوٹا سا حصہ بناتے ہیں، لیکن ان کا اثر بڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ اہم جینز کو نشانہ بناتے ہیں۔گو طرز زندگی کے عوامل جیسے تمباکو نوشی اور شراب نوشی خون کے خلیات میں تبدیلی کی سطح کو بڑھاتے ہیں، محققین نے سپرم میں ایسا کوئی اثر نہیں پایا، جس سے یہ تجویز کیا گیا کہ جسم سپرم کی پیداوار کو ماحولیاتی نقصان سے بچاتا ہے۔
تاہم، یہ تحفظ خود غرض تغیرات کو مردوں کی عمر کے طور پر سنبھالنے سے نہیں روکتے۔ دوسری جانب حال ہی میں ایک تحقیق بھی اس خیال کو سند دیتی دکھائی دیتی ہے جس سے یہ نتائج سامنے آئے کے خواتین کی بیضہ دانی قدرتی طور پہ انڈوں کو عمر بڑھنے سے ہونے والے اثرات سے بچاتی ہے جبکہ مردوں کے سپرم وقت کے ساتھ میوٹیشنز سے متاثر ہوتے ہیں۔