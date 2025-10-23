راولپنڈی؛ شہری کو برہنہ کرکے تشدد کرنے میں ملوث مرکزی ملزم سمیت 6 افراد گرفتار

گزشتہ روز واقع کی ویڈیو سامنے آنے پر پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا

صالح مغل October 23, 2025
راولپنڈی:

تھانہ سٹی کے علاقے گوالمنڈی میں شہری کو برہنہ کرکے بدترین تشدد کرنے والوں کے خلاف راولپنڈی پولیس نے رات گئے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے مرکزی ملزم جنید عرف جیدا سمیت 6 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

ترجمان راولپنڈی پولیس نے بتایا کہ تھانہ سٹی کے علاقے گوالمنڈی میں شہری پر تشدد کی ویڈیو سامنے آنے کے معاملے پر سی پی او سید خالد ہمدانی کی ہدایت پر سٹی پولیس نے رات بھر گوالمنڈی میں کریک ڈاؤن کرتے ہوئے تشدد کرنے میں ملوث مرکزی ملزم سمیت 6 افراد کو تحویل میں لے لیا، تشدد کرنے والے دیگر افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔

ترجمان نے بتایا کہ واقعے پر پولیس کو کمپلینٹ درج نہیں کروائی گئی تھی بلکہ ویڈیو سامنے آنے پر پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے مرکزی ملزم کو فوری گرفتار کیا گیا۔

سی پی او کا کہنا تھا کہ تشدد میں ملوث کوئی بھی شخص قانون کی گرفت سے نہیں بچے گا، کسی بھی شہری پر تشدد قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا، ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔

پولیس ذرائع نے بتایا کہ ویڈیو کے ذریعے شناخت ہونے والے 6 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں جن میں مرکزی ملزم جنید عرف جیدا، روحیل، یاسر خان، فیصل مسیح اور ثمر عباس شامل ہیں، دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔


پولیس حکام کا میٹنگ میں اہم فیصلہ،مقدمہ دہشتگردی ایکٹ سمیت 4 دفعات شامل 

ملزمان کے خلاف درج مقدمہ میں انسداد دہشتگردی ایکٹ کی سیکشن 7شامل کر دی گئی، مقدمہ میں دہشتگردی ایکٹ کی سیکشن 11ڈبلیو ڈبلیو بھی شامل کر دی گئی۔

مقدمہ میں شہری کو سرعام برہنہ کرکے ویڈیو بنانے کی دفعہ بھی شامل کر دی گئی، متاثرہ شہری کو حبس بے جا میں رکھنے کی دفعہ بھی مقدمہ میں شامل کر دی گئی۔

مقدمہ میں مزید دفعات شامل کرنے کے حوالے سے پولیس حکام کا اجلاس آج منعقد ہوا تھا، اجلاس پولیس لائنز میں منعقد کیا گیا،سرکاری وکلاء سے بھی مشاورت کی گئی۔

شہری پر تشدد کرنے کا مقدمہ تھانہ سٹی میں پولیس مدعیت میں درج ہے، ملزمان نے سکریپ گودام کی مبینہ شکایت پر شہری حارث کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔
