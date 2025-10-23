سمرتی ایرانی کے ڈرامے ’ساس بھی کبھی بہو تھی‘ میں بل گیٹس کی انٹری؟

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس مقبول ڈرامے میں مائیکروسافٹ کے بانی اور معروف امریکی فلاحی شخصیت بل گیٹس خصوصی کیمیو کرتے نظر آئیں گے۔
بالاجی ٹیلی فلمز کی جانب سے جاری کردہ تازہ پرومو میں سمرتی ایرانی کے کردار ’تُلسی‘ کو ایک ویڈیو کال پر کسی امریکی مہمان سے بات کرتے دکھایا گیا ہے۔ اگرچہ چہرہ ظاہر نہیں کیا گیا، مگر مداحوں کا ماننا ہے کہ وہ بل گیٹس ہی ہیں۔
پرومو میں تُلسی کہتی ہیں ’جے شری کرشنا، بہت اچھا لگا یہ جان کر کہ آپ سیدھے امریکہ سے ہمارے خاندان سے جڑ رہے ہیں، ہم سب آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔‘
یہ پرومو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس پر صارفین کی جانب سے دلچسپ تبصرے کیے جارہے ہیں۔ تاہم بہت سے صارفین کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک پبلسٹی اسٹنٹ بھی ہوسکتا ہے۔