کراچی: فرقہ ورانہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث کالعدم ’زینبیون بریگیڈ‘ کے 2 دہشتگرد گرفتار، چشم کشا انکشافات

تنظیم کا سرغنہ پڑوسی ملک مسے مالی معاونت اورٹارگٹ حاصل کرتے تھے، ملزمان کا اپنےغیر ملکی رابطوں کا بھی انکشاف

اسٹاف رپورٹر October 23, 2025
facebook whatsup

سی ٹی ڈی سندھ اور وفاقی حساس ادارے نے خفیہ اطلاع پر مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے  شہر میں فرقہ ورانہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث کالعدم تنظیم "زینبیون برگیڈ" سے تعلق رکھنے والے 2 دہشت گردوں کو گرفتارکرکے ان کے قبضے سے 2 نائم ایم پستول اور2 ہنڈ گرنیڈز برآمد کرلیے۔

رپورٹ کے مطابق ڈی آئی جی سی ٹی ڈی غلام اظفر مہیسر نے ایس ایس پی سی ٹی ڈی عرفان علی بہادر اورایس پی ملک سنکھار کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ شہر میں حالیہ ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں ملوث عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے سی ٹی ڈی نے 32 انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیے اوران آپریشن میں بہت سارے لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔

انھوں نے بتایا کہ سی ٹی ڈی سندھ اوروفاقی حساس ادارے خفیہ اطلاع پرمشترکہ  آپریشن کرتے ہوئے مذہبی جماعت کے کارکنوں کی کلنگ میں ملوث  کالعدم تنظیم "زینبیون برگیڈ" سے تعلق رکھنے والے 2 دہشت گردوں اسرارحسین گلگتی ولد ابرار حسین اور معصوم رضا عرف عامر اللہ عرف عمران موٹا ولد مرزا انور علی کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 2 نائم ایم پستول اور2 ہنڈ گرنیڈز برآمد کرلیے۔

ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے بتایا کہ گرفتارملزمان نے ابتدائی تفتیش کے دوران انکشاف کیا ہے کہ وہ شہرمیں فرقہ وارانہ دہشت گردی کی کاروائیوں میں ملوث ہیں۔

گرفتارملزمان نے 9 اکتوبرکو یونیورسٹی روڈ این ای ڈی یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ کے سامنے فائرنگ کرکے قاری انس رحمان کو قتل کیا، قتل کی واردات میں ملوث شوٹر اورموٹر سائیکل چلانے والا دونوں گرفتار ہیں گرفتار ملزمان نے مئی 2025 میں شیرپاؤ کالونی میں قاری عبد الرحمن کو بھی فرقہ وارانہ بنیاد پرقتل کیا تھا۔

ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے بتایا کہ گرفتارملزم معصوم رضا عرف عامراللہ عرف عمران موٹا ولد مرزا انورعلی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست ریڈ بک میں بھی شامل ہے۔

گرفتار ملزمان کالعدم تنظیم زینبیون برگیڈ کے سرگرن رکن ہیں اوروہ تنظیم کے مفادات کے لیے شہر میں دہشت گردی کی کاروائیاں انجام دینے کی منصوبہ بندی کرتے رہے ہیں۔

ملزمان نے اپنے غیر ملکی رابطوں کا بھی انکشاف کیا ہے جبکہ اس تنظیم کا سرغنہ پڑوسی ملک میں ہے جس سے یہ مالی معاونت اورٹارگٹ حاصل کرتے تھے۔

پڑوسی ملک سے آپریٹ ہونے والے نیٹ ورکاور ان کے پس پردہ سہولت کاروں کا نیٹ ورک کا بھی قلع قمع کیا گیا ہے گرفتار ملزمان کے خلاف ٹیررازم کے ساتھ ساتھ ٹیرر فنانسنگ کے کیسز درج کیے جائیں گے۔

ابتدائی تفتیش کے مطابق گرفتار ملزمان نے بتایا ہے کہ ان کے مزید ساتھی بھی شہر میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں جن کی تلاش جاری ہے کراچی میں حالیہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ملزمان اوران کے سہولت کاروں کی نشاندہی ہوگئی ہے اورانکی گرفتاری کے لئے مختلف ٹیمیں کام کر رہی ہیں جلدا ہم پیش رفت متوقع ہے۔

ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ گرفتار ملزم مصوم رضا عرف عامرموٹا پہلی ٹارگٹ کلنگ سے 20 دن پہلے کراچی آیا ہے اس کی ٹاسکنگ ہوئی ہے، ملزم گرفتار ہوگیا ورنہ ملزم کو اورلوگوں کو بھی ٹارگٹ کرنا تھا ملزم نے انہیں اپنی ہٹ لسٹ پررکھا ہوا تھا کچھ لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں جنہیں آگاہ کردیا گیا ہے۔

ڈی آئی سی ٹی ڈی کا کہنا تھا ناگن چورنگی واقعےمیں یہ ہی گروپ ملوث ہے یہ کہنا قبل از وقت  ہوگا لیکن یہ ضرورہے اس واقعے کے تانے بانے اس ہی گروپ میں ملتے ہیں جس کی مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔

ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے بتایا کہ گرفتار ملزمان سے تفتیش کے دوران یہ بھی معلوم ہواکہ اس طرح کے کچھ اورسلیپرسیل بھی سرگرم ہوئے ہیں اوراچھی بات یہ ہے کہ ان سپلیرزسیل کے بارے میں سی ٹی ڈی کوانفارمیشن مل گئی ہے اوربہت جلد ان کا گھیرا تنگ کیا جائے اور ان کی گرفتاریاں بھی کی جائیں گی۔

ڈی آئی جی سی ٹی ڈی غلام اظفر مہیسر نے بتایا کہ قاری محمد انس کو گرفتارملزمان نے ٹریپ کیا تھا اورگرفتار ملزمان کی جانب سے قاری انس رحمان کے اکاؤنٹ میں 60 ہزار روپے بھی ٹرانفسر کرائے گئے تھے اوراس ہی ٹریپ میں آکروہ بلدیہ ٹاؤن سے یونیورسٹی روڈ گئے اور وہیں سے سی ٹی ڈی کو لیڈز ملی اورسی ٹی ڈی اس نیٹ ورک تک پہنچی۔

ڈی آئی جی نے بتایا کہ کراچی میں اسلحہ کرایہ پر بھی ملتا ہے اورسلیپرز سیل کا ڈمپ اسلحہ بھی موجود ہے اور ملزمان نے مختلف جگہوں پر چھپا رکھا ہے اورگرفتار ملزمان نے ڈمپ اسلحہ سے ہی واردات انجام دی اور پھر سے ملزمان اسلحہ ڈمپ کر دیتے ہیں۔

انھوں نے بتایا کہ سی ٹی ڈی کو ملزمان کے اسلحے کے ٹھکانوں کا پتہ چلا ہے جس کے پیچھے جایا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

 Oct 27, 2025 01:07 AM |
کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

 Oct 26, 2025 09:10 PM |
قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

 Oct 26, 2025 12:28 PM |

متعلقہ

Express News

پیپلزپارٹی حکومت اندرون سندھ کے ڈاکوؤں کو بے نظیر انکم سپورٹ سے مال دے رہی ہے، آفاق احمد

Express News

کراچی؛ گھر کی چھت گرنے سے ڈیڑھ سالہ بچی جاں بحق، خواتین سمیت تین افراد زخمی

Express News

ٹک ٹاک پر دوستی، ملتان جیل کے پولیس اہلکار نے نوجوان لڑکے کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

Express News

کے الیکٹرک دو سال میں دیوالیہ ہوسکتی ہے، سابق چیئرمین ایف بی آر کی پیش گوئی

Express News

پاک-افغان مذاکرات، پاکستان کا مؤقف پیش، نظر آرہا ہے طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں، ذرائع

Express News

کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، وفاقی وزیر اطلاعات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو