کراچی میں رہنجرز کی کارروائی، اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث گروہ کے 6 کارندے گرفتار

رینجرز نے گرفتار ملزمان کو قانونی کارروائی کے بعد مزید تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا

اسٹاف رپورٹر October 23, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل

سندھ رینجرز نے کراچی کے علاقے لیاری میں کارروائی کر کے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث گروہ کے 6 کارندوں کو گرفتار کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق رینجرز نے خفیہ ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کی بنیاد پر کی جانے والے چھاپہ مار کاروائیوں میں کارروائی کرتے ہوئے لیاری کے علاقے بغدادی سے اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں ملوث گروہ کے 6 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

ترجمان رینجرز کے مطابق پہلی چھاپہ مار کارروائی میں رینجرز نے اعظم ، فیض محمد اور اسمٰعیل کو گرفتار کیا اور ان کی نشاندہی پر دوسری چھاپہ مار کارروائی کے میں گروہ میں شامل دیگر 3 کارندوں ذاکر علی ، حبیب اللہ عرف بابا اور ارشد کو گرفتار کیا گیا۔

ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے 12 بور شاٹ گن (رپیٹر) برآمد ہوئی ہے، رینجرز نے گرفتار ملزمان کو قانونی کارروائی کے بعد مزید تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

 Oct 27, 2025 01:07 AM |
کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

 Oct 26, 2025 09:10 PM |
قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

 Oct 26, 2025 12:28 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، کورنگی میں مکان کی چھت گرنے سے بچی جاں بحق

Express News

کراچی کی لیاری ندی میں 5 سالہ بچہ ڈوب گیا

Express News

کراچی میں اندھی گولی لگنے سے 8 سالہ بچہ جاں بحق

Express News

کراچی: نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے کمسن لڑکا شدید زخمی

Express News

واٹس ایپ ہیکنگ اور مالی فراڈ، خاتون رکن قومی اسمبلی تحقیقات میں سست روی پر مایوس

Express News

کراچی: موٹر سائیکل کی ٹکر سے راہگیر خاتون جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو