کراچی میں تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹرسائیکل سوار کو کچل دیا

واقعہ ڈیفنس فیز 2 میں پیش آیا، متوفی کی لاش ضابطے کی کارروائی کیلیے اسپتال منتقل

منور خان October 24, 2025
شہر قائد کے علاقے ڈیفنس فیز 2 میں تیز رفتار واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار جاں بحق ہوگیا۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق  ڈیفنس فیز مین قائم نجی بینک کے قریب تیز رفتار واٹر ٹینکر نے ٹکر مارنے کے بعد موٹرسائیکل سوار کو روند دیا۔

واقعے کے بعد پولیس اور ریسکیو رضاکار موقع پر پہنچے جنہوں نے لاش کو ضابطے کی کارروائی کیلیے جناح اسپتال منتقل کردیا۔

ریسکیو حکام کے مطابق متوفی کی شناخت نہیں ہوسکی تاہم عمر اندازا 30 سال کے قریب ہے۔

پولیس نے جائے وقوعہ پہنچ کر واٹر ٹینکر کو قبضے میں لے کر تھانے منتقل کردیا جبکہ اطلاعات ہیں کہ ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا۔

ڈیفنس تھانے کے ڈیوٹی افسر سب انسپکٹر نوید نے بتایا کہ واٹر ٹینکر کی ٹکر سے حادثہ اختر کالونی سگنل کے قریب پیش آیا ہے۔
