کلیسائی تاریخ میں نیا باب رقم، پوپ لیو اور برطانوی کنگ چارلس کی پانچ صدیوں بعد ایک ساتھ عبادت

یہ تاریخی لمحہ اس وقت آیا جب بادشاہ چارلس اور ملکہ کمیلا ویٹی کن کے سرکاری دورے پر ہیں

ویب ڈیسک October 24, 2025
facebook whatsup

ویٹی کن: برطانیہ کے بادشاہ کنگ چارلس اور پوپ لیو نے جمعرات کو ویٹی کن کے تاریخی سسٹین چیپل میں ایک ساتھ دعا کی، جو 1534ء میں انگلینڈ کے پوپ سے علیحدگی کے بعد پہلی بار کسی برطانوی بادشاہ اور پوپ کی مشترکہ عبادت تھی۔

اطلاعات کے مطابق، مقدس چیپل میں لاطینی اور انگریزی زبان میں عبادت کی گئی، جہاں مائیکل اینجلو کی مشہور پینٹنگ "دی لاسٹ ججمنٹ" کے نیچے دونوں رہنماؤں نے امن اور اتحاد کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر پوپ لیو، انگلکن آرچ بشپ اسٹیفن کاٹریل، سسٹین چیپل کوائر اور دو شاہی گرجا گھروں کے گلوکاروں نے شرکت کی۔

یہ تاریخی لمحہ اس وقت آیا جب بادشاہ چارلس اور ملکہ کمیلا ویٹی کن کے سرکاری دورے پر ہیں، جو کیتھولک چرچ اور چرچ آف انگلینڈ کے درمیان تعلقات میں بہتری کی علامت سمجھا جارہا ہے۔

ویسٹ منسٹر ایبی کے عالمِ دین ریورنڈ جیمز ہاکی کے مطابق، “یہ لمحہ تاریخ کے زخموں کو بھرنے جیسا ہے۔ صرف ایک نسل پہلے تک یہ ناممکن تھا، لیکن گزشتہ 60 سالوں میں دونوں کلیساؤں کے درمیان مکالمہ نمایاں حد تک آگے بڑھا ہے۔”

خدمات کے دوران پوپ لیو نے بادشاہ چارلس کو “رائل کنفرایٹر” (Royal Confrater) کا اعزازی لقب بھی عطا کیا، اور روم کے سینٹ پال چرچ میں ان کے لیے ایک خصوصی نشست مختص کی گئی جو مستقبل میں صرف برطانوی بادشاہوں کے لیے مخصوص ہوگی۔

چرچ آف انگلینڈ کے نمائندہ بشپ انتھونی بال کے مطابق، “یہ اعزاز ظاہر کرتا ہے کہ دونوں کلیسا ایک مشترکہ مستقبل کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں۔”

واضح رہے کہ چرچ آف انگلینڈ اور کیتھولک چرچ کے درمیان تعلقات 1960 کی دہائی سے مسلسل بہتر ہورہے ہیں۔ تاہم اب بھی دونوں کلیساؤں میں کچھ بنیادی اختلافات موجود ہیں، جیسے کہ خواتین کی بشپ کے طور پر تقرری اور شادی شدہ پادریوں کا معاملہ ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

 Oct 27, 2025 01:07 AM |
کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

 Oct 26, 2025 09:10 PM |
قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

 Oct 26, 2025 12:28 PM |

متعلقہ

Express News

بھارت کو پاکستان کیخلاف افغان طالبان رجیم کی حمایت مہنگی پڑ گئی

Express News

روس کے نئے جوہری میزائل کا کامیاب تجربہ، 14 ہزار کلومیٹر تک پرواز

Express News

پاک افغان مسئلہ حل کرنا مشکل نہیں ہے، فی الحال کچھ نہیں کررہا، ڈونلڈ ٹرمپ 

Express News

دبئی پولیس نے 3 سالہ بچی کی پولیس افسر بننے کی انوکھی خواہش پوری کر دی

Express News

مودی اڈانی گٹھ جوڑ نے بھارت کو کرپشن کی دلدل میں دھکیل دیا، واشنگٹن پوسٹ کا انکشاف

Express News

غزہ میں امن معاہدے کے باوجود اسرائیلی جارحیت جاری، مزید 6 فلسطینی زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو