مودی کی سفارتی ناکامیوں نے بھارت کو عالمی سطح پر شرمندہ کردیا، کانگریس کی کڑی تنقید

مودی کا کوالالمپور سمٹ اور غزہ کانفرنس میں شرکت سے انکار اس بات کی علامت ہے کہ وہ ٹرمپ کا سامنا کرنے سے گریزاں ہیں

ویب ڈیسک October 24, 2025
نئی دہلی: بھارت میں اپوزیشن جماعت کانگریس نے وزیرِاعظم نریندر مودی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی کی ناکام سفارتی پالیسیوں نے بھارت کو عالمی طاقتوں کے مفادات کی بھینٹ چڑھا دیا ہے اور ملک کی خودمختاری خطرے میں ڈال دی ہے۔

کانگریس رہنما جے رام رمیش نے کہا کہ مودی حکومت کے فیصلے ملکی سطح پر اعلان ہونے سے پہلے ہی بیرون ملک ظاہر ہوجاتے ہیں، جو مودی کی کمزور اور انحصار پسند خارجہ پالیسی کو بے نقاب کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود انکشاف کیا کہ مودی نے روسی تیل کی درآمد روکنے کی یقین دہانی کرائی ہے، جب کہ بھارتی حکومت نے اس پر کوئی باضابطہ بیان نہیں دیا۔

جے رام رمیش نے الزام لگایا کہ “مودی قومی پالیسیاں چھپاتے ہیں، مگر ٹرمپ ان کا اعلان کرتے ہیں”، انہوں نے مزید کہا کہ “ٹرمپ نے حکومت کے سرکاری اعلان سے پہلے ہی آپریشن سندور کے خاتمے کا اعلان بھی کر دیا تھا، جو مودی سرکار کی کمزوری کا ثبوت ہے۔”

کانگریس نے یہ بھی کہا کہ مودی کا کوالالمپور سمٹ اور غزہ کانفرنس میں شرکت سے انکار اس بات کی علامت ہے کہ وہ ٹرمپ کا سامنا کرنے سے گریزاں ہیں۔

اپوزیشن رہنماؤں نے مودی کو مفاد پرست قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ “ملکی خودمختاری کو داؤ پر لگا کر اپنے اقتدار کو طول دینے میں مصروف ہیں”، جبکہ ان کا “وشو گرو” (دنیا کا استاد) بننے کا خواب اب عالمی سطح پر ٹرمپ کے سامنے جھکنے سے چکنا چور ہو گیا ہے۔

سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کی پالیسیوں نے بھارت کی سفارتی ساکھ کو بری طرح متاثر کیا ہے اور دنیا میں بھارت کی “نام نہاد خودمختاری” کا پردہ فاش کردیا ہے۔

 
