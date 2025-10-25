افغان طالبان رجیم کے ساتھ مذاکرات سے معاملات حل نہ ہوئے تو پھر کھلی جنگ ہے، وزیردفاع

افغان مہاجرین کی ہم نے چالیس سال مہمان نوازی کی، آج بھارت انہیں پراکسی کے طور پر پاکستان کیخلاف استعمال کررہا ہے

ویب ڈیسک October 25, 2025
وزیردفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ افغان طالبان رجیم کے ساتھ اگر مذاکرات سے معاملات حل نہ ہوئے تو پھر کھلی جنگ کا آپشن موجود ہے۔

سیالکوٹ میں ایک تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو شکست دی تو پھر مودی حکومت نے افغانستان کے ساتھ ملکر پاکستان کیخلاف پراکسی جنگ شروع کردی جبکہ ہم نے افغان مہاجرین کی چالیس سال مہمان نوازی کی۔

انہوں نے کہا کہ پاک افغان سرحد پر پانچ روز سے کوئی واقعہ نہیں ہوا، جوانوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہماری سرحدیں بالکل محفوظ ہیں۔

خواجہ آصف نے کہا کہ افغانستان کی جانب سے پیش کی گئی شرائط کو دیکھیں گے اگر وہ قابل قبول ہوئیں تو ٹھیک معاہدہ ہوگا ورنہ پھر اُن کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔
