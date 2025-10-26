پاک افواج کا نائیک سیف علی جنجوعہ شہید کو خراجِ عقیدت، یومِ شہادت پر قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام

نائیک سیف علی جنجوعہ شہیدؒ نے 1948 کی جنگ کے دوران مادرِ وطن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا،ترجمان پاک فوج

ویب ڈیسک October 26, 2025
چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف اور چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاک افواج کی جانب سے نائیک سیف علی جنجوعہ شہیدؒ، ہلالِ کشمیر، کی 77ویں برسی کے موقع پر خراجِ عقیدت پیش کیا۔

پاک فوج کے ترجمان کے مطابق نائیک سیف علی جنجوعہ شہیدؒ نے 1948 کی جنگ کے دوران پیر کلیوا رج کے دفاع میں غیر معمولی جرات اور عزمِ صمیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے مادرِ وطن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کی بہادری اور قربانی قوم کے لیے ہمیشہ مشعلِ راہ رہے گی۔

پاک افواج کے سربراہان نے اس موقع پر کہا کہ نائیک سیف علی جنجوعہ شہیدؒ سمیت تمام شہداء کی عظیم قربانیاں وطنِ عزیز کی سلامتی اور آزادی کی ضمانت ہیں۔ ان کا جذبۂ حب الوطنی اور فرض شناسی آنے والی نسلوں کے لیے مثال ہے۔

ترجمان کے مطابق قوم اپنے ان بہادر بیٹوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی جنہوں نے وطن کی حفاظت کے لیے جانیں نچھاور کیں۔ ان کی قربانیاں ہمیشہ پاکستانی قوم کے دلوں میں فخر، احترام اور عقیدت کے ساتھ زندہ رہیں گی۔

آج نائیک سیف علی جنجوعہ شہید کا یومِ شہادت پوری عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔نائیک سیف علی جنجوعہ شہید (ہلال کشمیر)کے77ویں یومِ شہادت پر مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔

دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ علماء کرام نے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کیں۔

علماء کرام نے اپنے خطابات میں کہا کہ شہداء کا لہو ہم پر قرض ہے اور زندہ قومیں اپنے محسنوں کے احسانات کو فراموش نہیں کرتیں۔انہوں نے کہا کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں اور نائیک سیف علی جنجوعہ شہید، دھرتی کا بہادر بیٹا تھا جو ہمیشہ ہر دل میں زندہ رہے گا۔

 
