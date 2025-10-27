سعودی عرب؛ ٹریفک حادثے میں 4 طالبات جاں بحق اور ایک شدید زخمی

سعودی عرب میں بیشہ خمیس مشیط روڈ پر ایک المناک ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے جس نے پورے شہر کو سوگوار کردیا۔
عرب میڈیا کے مطابق پانچ طالبات ایک گاڑی میں سوار ہوکر یونیورسٹی کی جانب جارہی تھیں جب سامنے سے آنے والی ایک گاڑی سے ٹکر ہوگئی۔
گاڑیوں کا تصادم اتنا خطرناک تھا کہ طالبات کی گاڑی کے پرخچے اُڑ گئے۔ 4 طالبات موقع پر جاں بحق ہوگئیں جب کہ ایک شدید زخمی ہیں۔
جاں بحق اور زخمی ہونے والی طالبات کو ایمبولینس کے ذریعے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں زخمی طالبہ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
افسوسناک حادثے کی اطلاع ملنے پر یونیورسٹی کو بند کردیا گیا اور طالبات کی درجات کی بلندی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔
تاحال حادثے کی وجہ کا تعین نہیں ہوسکا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں۔