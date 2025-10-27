سعودی عرب؛ ٹریفک حادثے میں 4 طالبات جاں بحق اور ایک شدید زخمی

طالبات گھر سے یونیورسٹی جانے کے لیے گاڑی پر نکلی تھیں اور حادثے کا شکار ہوگئیں

ویب ڈیسک October 27, 2025
سعودی عرب میں بیشہ خمیس مشیط روڈ پر ایک المناک ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے جس نے پورے شہر کو سوگوار کردیا۔

عرب میڈیا کے مطابق پانچ طالبات ایک گاڑی میں سوار ہوکر یونیورسٹی کی جانب جارہی تھیں جب سامنے سے آنے والی ایک گاڑی سے ٹکر ہوگئی۔

گاڑیوں کا تصادم اتنا خطرناک تھا کہ طالبات کی گاڑی کے پرخچے اُڑ گئے۔ 4 طالبات موقع پر جاں بحق ہوگئیں جب کہ ایک شدید زخمی ہیں۔

جاں بحق اور زخمی ہونے والی طالبات کو ایمبولینس کے ذریعے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں زخمی طالبہ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔

افسوسناک حادثے کی اطلاع ملنے پر یونیورسٹی کو بند کردیا گیا اور طالبات کی درجات کی بلندی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔

تاحال حادثے کی وجہ کا تعین نہیں ہوسکا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں۔

 
