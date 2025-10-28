امریکی سیاست میں اسلاموفوبیا؟ ری پبلیکن رہنماؤں کی زوہران ممدانی کے شہریت منسوخ کرنے کا مطالبہ

ماہرین قانون کے مطابق ری پبلکن رہنماؤں کے دعوے قانونی بنیاد سے خالی ہیں

ویب ڈیسک October 28, 2025
facebook whatsup

واشنگٹن: نیویارک کے میئر کے انتخابات میں نمایاں امیدوار زوہران ممدانی کو امریکی ری پبلکن رہنماؤں کی جانب سے شدید دباؤ کا سامنا ہے، جنہوں نے امریکی محکمہ انصاف سے ان کی شہریت منسوخ کرنے اور ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

ری پبلکن رکنِ کانگریس اینڈی اوگلز نے اٹارنی جنرل پام بونڈی کو لکھے گئے خط میں الزام عائد کیا کہ 34 سالہ ڈیموکریٹ امیدوار ممدانی نے شہریت حاصل کرتے وقت اپنے "فلسطینی انسانی حقوق کی وکالت" کے مؤقف کو ظاہر نہیں کیا، جسے امریکی قانون کے تحت "دہشت گردی کی حمایت" کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔

اسی طرح، ایک اور ری پبلکن رکن رینڈی فائن نے مطالبہ کیا ہے کہ گزشتہ 30 سالوں میں دی جانے والی تمام امریکی شہریتوں کا از سرِ نو جائزہ لیا جائے — "ممدانی سے آغاز کرتے ہوئے"۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص "امریکی نہیں"، تو وہ عوامی عہدے پر نہیں رہ سکتا۔

دوسری جانب، کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز (CAIR) نے محکمہ انصاف سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان "اسلام مخالف اور نسل پرستانہ" مطالبات کو فوری طور پر مسترد کرے۔ تنظیم نے کہا کہ کسی شہری کو سیاسی نظریات یا مذہبی عقائد کی بنیاد پر نشانہ بنانا امریکی آئین کی خلاف ورزی ہے۔

ممدانی، جو یوگنڈا میں بھارتی نژاد والدین کے گھر پیدا ہوئے اور 2018 میں امریکی شہری بنے، نیویارک کی سیاست میں ایک معروف ترقی پسند رہنما سمجھے جاتے ہیں۔ وہ اس وقت انتخابات میں ڈیموکریٹ پارٹی کے نمایاں امیدوار کے طور پر میدان میں ہیں۔

دریں اثنا، نیویارک میں ابتدائی ووٹنگ میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جہاں اب تک 12 لاکھ سے زائد ووٹرز ووٹ ڈال چکے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ اضافہ ممدانی کے حق میں جا سکتا ہے کیونکہ ان کی حمایت زیادہ تر نوجوانوں اور ترقی پسند ووٹروں میں پائی جاتی ہے۔

ممدانی نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ "یہ افسوسناک ہے کہ واشنگٹن کے ری پبلکن میرے ملک بدر کیے جانے کی فکر میں ہیں بجائے اس کے کہ وہ حکومت کے شٹ ڈاؤن کو ختم کرنے پر توجہ دیں۔"

انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا، "وہ میرے مذہب اور امیگریشن کی تاریخ کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ہم ڈرنے والے نہیں۔"

ماہرین قانون کے مطابق ری پبلکن رہنماؤں کے دعوے قانونی بنیاد سے خالی ہیں۔ نیویارک کے وکیل سائرس مہتا نے لکھا کہ "شہریت منسوخ کرنا صرف اس صورت میں ممکن ہے جب کوئی شخص دھوکہ دہی یا حقائق چھپانے کا مرتکب ثابت ہو۔ سیاسی اظہار یا فلسطینی حقوق کی حمایت اس کی بنیاد نہیں بن سکتی۔"

ممدانی نے اس سال کے آغاز میں سابق گورنر اینڈریو کومو کو شکست دے کر ڈیموکریٹک پرائمری جیتی تھی، جسے ماہرین نے ایک سیاسی اپ سیٹ قرار دیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بالی ووڈ کے سُپر اسٹار 89 سالہ دھرمیندر کی طبیعت بگڑ گئی؛ اسپتال میں داخل

بالی ووڈ کے سُپر اسٹار 89 سالہ دھرمیندر کی طبیعت بگڑ گئی؛ اسپتال میں داخل

Oct 31, 2025 11:14 PM |
آیوشمان کھرانہ نے اپنی سپر ہٹ فلم کیلئے کتنا معاوضہ لیا تھا؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے

آیوشمان کھرانہ نے اپنی سپر ہٹ فلم کیلئے کتنا معاوضہ لیا تھا؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے

 Oct 31, 2025 04:13 PM |
نیٹ فلکس کی مقبول ترین سیریز ’اسٹرینجر تھنگز‘ کا سنسنی سے بھرپور ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

نیٹ فلکس کی مقبول ترین سیریز ’اسٹرینجر تھنگز‘ کا سنسنی سے بھرپور ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

 Oct 31, 2025 03:33 PM |

متعلقہ

Express News

بھارت کی نئی چال؛ طالبان کو چترال سے نکلنے والے دریا پر ڈیم بنانے میں مدد کی پیشکش

Express News

سابق کرکٹر اظہر الدین بھارتی ریاست تلنگانہ کی کابینہ کے پہلے مسلم وزیر بن گئے

Express News

اسرائیلی فوج کے فلسطینی قیدی پر بہیمانہ تشدد کی ویڈیو لیک کرنے پر خاتون میجر جنرل مستعفی

Express News

چین کا بڑا اعلان: پاکستانی خلا باز جلد چینی اسپیس اسٹیشن پر جائیں گے

Express News

عمرہ زائرین کیلئے نئی شرط، سعودی حکومت نے پالیسی میں بڑی تبدیلی کر دی

Express News

امریکا اور بھارت کے درمیان 10 سالہ دفاعی معاہدہ، خطے میں نئی صف بندی کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو