پشاور: کوہستان اسکینڈل میں اہم پیشرفت، ملزم کے گھر سے 115 تولے سونا برآمد

کوہستان اسکینڈل میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، نیب نے ملزم کے گھر سے 115 تولے سونا برآمد کرلیا۔
رپورٹ کے مطابق مرکزی ملزم قیصر اقبال کے ساتھی اور دست راست بلال شاہ کے گھر پر نیب نے چھاپہ مارا، نیب نے ملزم بلال شاہ کے گھر سے 115 تولے سونا برآمد کیا، ملزم کا ابیٹ آباد میں 6 کروڑ روپے مالیت کا ایک پلاٹ بھی نکلا ہے۔
نیب ذرائع نے کہا ہے کہ کوہستان اسکینڈل میں پولیس سب انسپکٹر نصیرالدین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، ملزم کے اکاؤنٹس میں ساڑھے تین کروڑ کی ٹرانزیکشن کی گئی ہے، ملزم کے اکاؤنٹ میں مرکزی ملزم قیصر اقبال نے رقم منتقل کی ہے۔
نیب ذرائع کے مطابق نیب نے مرکزی ملزم قیصر اقبال کا ایک اور قیمتی بنگلہ منجمد کیا ہے، بنگلے کی مالیت تقریبا 6 کروڑ روپے ہے، ملزم نے پراپرٹی اپنے بھائی کے نام پر خریدی تھی۔