راجن پور میں کچے کے ڈاکوؤں سے 5 مغوی بازیاب

لاہور:
پنجاب پولیس نے راجن پور میں کچے کے ڈاکوؤں سے 5 مغویوں کو بازیاب کرالیا۔
ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق سرکل بنگلہ اچھا میں ڈاکو پانچ مقامی افراد کو اغوا کرکے اپنی کمین گاہ کی جانب فرار ہونے کی کوشش کررہے تھے۔
راجن پور پولیس نے بروقت ڈاکوؤں کا تعاقب کرکے انہیں گھیرے میں لے لیا، پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔
ترجمان کے مطابق ڈاکووں نے گنے کی فصل میں پناہ لے رکھی تھی، ڈاکوؤں کے 7 سہولت کاروں کو گرفتار کرلیا گیا۔
گنے کی فصل کی وجہ سے ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے جن کا تعاقب جاری ہے۔