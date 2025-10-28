راجن پور میں کچے کے ڈاکوؤں سے 5 مغوی بازیاب

ڈاکوؤں کی سہولت کاری کے الزام میں سات افراد کو گرفتار کرلیا، پولیس

October 28, 2025
لاہور:

پنجاب پولیس نے راجن پور میں کچے کے ڈاکوؤں سے 5 مغویوں کو بازیاب کرالیا۔

ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق سرکل بنگلہ اچھا میں ڈاکو پانچ مقامی افراد کو اغوا کرکے اپنی کمین گاہ کی جانب فرار ہونے کی کوشش کررہے تھے۔

راجن پور پولیس نے بروقت ڈاکوؤں کا تعاقب کرکے انہیں گھیرے میں لے لیا، پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔

ترجمان کے مطابق ڈاکووں نے گنے کی فصل میں پناہ لے رکھی تھی، ڈاکوؤں کے 7 سہولت کاروں کو گرفتار کرلیا گیا۔

گنے کی فصل کی وجہ سے ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے جن کا تعاقب جاری ہے۔
