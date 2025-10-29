کراچی ایئر پورٹ خودکش حملے میں سہولتکار ملزمہ گل نساء کی درخواست ضمانت مسترد

کراچی:
سندھ ہائیکورٹ نے ایئر پورٹ کے قریب خودکش حملے میں سہولتکاری کے مقدمے میں ملزمہ گل نساء کی درخواست ضمانت مسترد کردی۔
ہائیکورٹ نے ایئر پورٹ کے قریب خودکش حملے میں سہولتکاری کے مقدمے میں گرفتار ملزمہ گل نساء کی درخواست ضمانت کا فیصلہ سنادیا۔ عدالت نے گرفتار ملزمہ گل نساء کی درخواست ضمانت مسترد کردی۔
درخواستگزار کے وکیل شوکت حیات ایڈووکیٹ نے موقف دیا تھا کہ ملزمہ کا تعلق کالعدم بی ایل اے سے ہے، کوئی شواہد پیش نہیں کیے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بی ایل اے نے ذمہ داری قبول کی ہے، ملزمہ کا بی ایل اے اور شاہ فہد سے کوئی تعلق نہیں۔
وکیل کے مطابق شریک ملزم کا کہنا ہے اس کو 24 اکتوبر کو وریندر سے گرفتار کیا تھا۔ ملزمہ کی شناخت پریڈ نہیں کروائی گئی۔
ایڈیشنل پراسیکیوٹر نے موقف دیا تھا کہ ملزمہ گل نساء شریک ملزم جاوید کے ہمراہ گرفتار ہوئی تھی۔ ملزمہ گل نساء نے کیس کے تفتیشی افسر کے سامنے سہولتکاری کا اعتراف کیا ہے۔
ملزمہ کو لاشاری بلڈنگ سے گرفتار کیا گیا جہاں ملزمہ کی خفیہ رہائش تھی وہاں سے ڈی این اے بھی لیا گیا تھا۔ یو ایس بی فوٹیج کے مطابق 27 نومبر 2024 کو حب ٹول پلازہ سے آنے والی گاڑی میں ملزمہ خودکش حملہ آوار کے ساتھ بیٹھی ہیں۔
ملزمہ کی رہائش گاہ سے ملزم جاوید اور خود کش حملہ آوار شاہ فہد کا ڈی این اے ملا تھا جو بعد میں میچ ہوا ہے۔ ملزمہ خود کش حملہ آور شاہ فہد کے حب سے کراچی میں داخلے کے وقت گاڑی میں ساتھ بیٹھی تھی۔ کیس میں سہولتکاری کے الزام میں ملزم جاوید بھی گرفتار ہے۔