کسٹمز کی کارروائیاں، کروڑوں روپے کی چاندی اسمگل کرنے کی کوشش ناکام

کلکٹوریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ نے برآمد ہونے والی چاندی اور اسمگلنگ میں استعمال گاڑیاں ضبط کرلی ہے، ایف بی آر

ویب ڈیسک October 29, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

کلکٹوریٹ آف کسٹمز (انفورسمنٹ) کوئٹہ نے یارو کے علاقے میں ٹویوٹا گاڑی سے 40 عدد خالص چاندی کی اینٹیں اور 36 عدد بسکٹ  برآمد کرکے کروڑوں مالیت کی چاندی کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کے مطابق ضبط شدہ چاندی اور گاڑی کی مجموعی مالیت تقریباً 2 کروڑ 67 لاکھ 60 ہزار روپے ہے۔

اسی طرح کلکٹوریٹ آف کسٹمز (انفورسمنٹ) کراچی نے آر سی ڈی ہائی وے پر اسمگلنگ کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 45 کلوگرام اسمگل شدہ چاندی برآمد کرلی، دو مسافر بسوں سے برآمد ہونے والی چاندی کی مالیت دو کروڑ 10 لاکھ روپے سے زائد ہے۔

تیسری کارروائی فیلڈ انفورسمنٹ یونٹ خورکھیرہ نے کی جس میں ایک ٹویوٹا کرولا گاڑی سے 25 کلوگرام اسمگل شدہ چاندی برآمد ہوئی۔

کلکٹوریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ کی جانب سے برآمد ہونے والی چاندی اور اسمگلنگ میں استعمال گاڑیاں ضبط کرلی گئی ہیں۔
