صدر ٹرمپ اور شی جن کی اہم ملاقات جنوبی کوریا میں شروع

یہ دونوں رہنماؤں کی پہلی ملاقات ہے

ویب ڈیسک October 30, 2025
BUSAN, SOUTH KOREA:

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کی ملاقات جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں شروع ہو گئی ہے۔

بین الاقوامی میڈیا کے مطابق اس ملاقات میں ایک ایسا معاہدہ طے پانے کی توقع ہے جو دونوں ممالک کے درمیان مسلسل جاری تجارتی جنگ کا خاتمہ کر سکتا ہے۔

یہ دونوں رہنماؤں کی پہلی ملاقات ہے جب سے ٹرمپ نے اپنے دوسرے دورِ حکومت کا آغاز کیا اور دنیا کے بیشتر ممالک پر ٹیرف عائد کیے جن میں چین کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

مئی میں عارضی طور پر ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کے تحت جوابی ٹیرف کو کم کر دیا گیا تھا، جو کہ دونوں طرف 100 فیصد سے تجاوز کر گئے تھے۔ تاہم چین کو چپس تک رسائی اور امریکہ کو نایاب دھاتوں تک رسائی کے مسائل نے پھر سے کشیدگی کو بڑھا دیا ہے۔

اس ملاقات میں چینی ملکیت ٹک ٹاک کی امریکہ میں سرگرمیوں کا مستقبل بھی زیرِ بحث آئے گا۔

تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر معاہدہ طے پا جاتا ہے تو یہ دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان تناؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔

یہ ملاقات بوسان کی ایک معمولی سی جگہ پر ہو رہی ہے جہاں ایئرپورٹ کی عمارتوں کے پیچھے خار دار تاریں اور چیک پوائنٹس ہیں۔ ی

ہاں کی میڈیا اور پولیس کی بھاری موجودگی اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ عالمی طاقتوں کے رہنماؤں کی ملاقات ہو رہی ہے اور اس ملاقات کا اثر دنیا بھر پر پڑنے والا ہے۔
