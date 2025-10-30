آٹھ گھنٹوں تک سرفنگ کا گینیز ورلڈ ریکارڈ

سرفر نے 8 گھنٹے 5 منٹ اور 44 سیکنڈ تک بورڈ پر سرفنگ کر کے گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کردیا

ویب ڈیسک October 30, 2025
facebook whatsup
(تصویر: گینیز ورلڈ ریکارڈز)

آسٹریا سے تعلق رکھنے والے ایک سرفر نے 8 گھنٹے 5 منٹ اور 44 سیکنڈ تک بورڈ پر سرفنگ کر کے گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کردیا۔

میکسیمیلین نیوبوک نامی شخص نے ریور ویو نامی مصنوعی لہر پر ریکارڈ بنانے کی کوشش کی۔ سرفنگ کے لیے یہ مصنوعی لہر قریبی دریاؤں کی کرنٹس کو استعمال کر کے بنائی گئی۔

میکسیمیلین نیوبوک نے بلا تعطل 8 گھنٹے، 5 منٹ اور 44 سیکنڈ تک سرفنگ کی اور اس ہی دوران چمچے کی مدد سے سوپ بھی پیا۔

اس سے قبل یہ ریکارڈ پاناما کے گیری سیویڈرا کے پاس تھا جنہوں نے پاناما کینال میں 3 گھنٹے، 55 منٹ اور 2 سیکنڈ تک سرفنگ کی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بالی ووڈ کے سُپر اسٹار 89 سالہ دھرمیندر کی طبیعت بگڑ گئی؛ اسپتال میں داخل

بالی ووڈ کے سُپر اسٹار 89 سالہ دھرمیندر کی طبیعت بگڑ گئی؛ اسپتال میں داخل

 Nov 01, 2025 12:38 AM |
آیوشمان کھرانہ نے اپنی سپر ہٹ فلم کیلئے کتنا معاوضہ لیا تھا؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے

آیوشمان کھرانہ نے اپنی سپر ہٹ فلم کیلئے کتنا معاوضہ لیا تھا؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے

 Oct 31, 2025 04:13 PM |
نیٹ فلکس کی مقبول ترین سیریز ’اسٹرینجر تھنگز‘ کا سنسنی سے بھرپور ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

نیٹ فلکس کی مقبول ترین سیریز ’اسٹرینجر تھنگز‘ کا سنسنی سے بھرپور ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

 Oct 31, 2025 03:33 PM |

متعلقہ

Express News

آٹھ گھنٹوں تک سرفنگ کا گینیز ورلڈ ریکارڈ

Express News

بجلی کے کھمبے دیوہیکل جانور میں تبدیل

Express News

برطانیہ: دنیا کے سب سے وزنی کدو کا گینیز ورلڈ ریکارڈ

Express News

آسٹریلیا کے ساحل سے پہلی عالمی جنگ میں پھینکا گیا پیغام برآمد

Express News

چین میں بدصورت مجسمے جنہیں ہزاروں لوگ تھپڑ مارتے ہیں

Express News

راولپنڈی میں ڈینگی حملوں میں دوبارہ شدت لوٹ آئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو