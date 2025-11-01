کراچی: ای چالان نظام کے نفاذ کے بعد 5ویں روز 4136 الیکٹرانک چالان جاری

گزشتہ 5 روزکے دوران ای چالانز کی تعداد 22869 سے تجاویز کرگئی

اسٹاف رپورٹر November 01, 2025
کراچی میں ای چالان نظام کے نفاذ کے بعد پانچویں روز 4136 الیکٹرانک چالان جاری کیے گئے جس کے بعد گزشتہ 5 روزکے دوران ای چالانز کی تعداد 22869 سے تجاویز کرگئی ہے۔

کراچی ٹریفک پولیس کے ترجمان کے مطابق سب سے زیادہ 2737 چالان سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر جاری کیے گئے۔

ہیلمٹ نہ پہننے پر 812، اوور اسپیڈنگ پر 116 چالان جاری کیے گئے۔سرخ بتی کا اشارہ توڑنے پر169، ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کے استعمال پر 157 چالان کا اجراء ہوا۔

۔ٹنٹڈ گلاسز پر56، نو پارکنک پر 24، اسٹاپ لائن کی خلاف ورزی پر 20 چالان کیے گئے، مسافروں کو چھت پر بٹھانے پر20، لین لائن کے استعمال پر 15 الیکٹرانک چالان کیے گئے۔

رانگ وے پر 8، بے جا لوڈ اور اوور لوڈنگ پر 11 ای چالان جاری ہوئے۔

واضح رہے کہ ٹیکس کی عدم ادائیگی اور فینسی نمبر پلیٹس پر ایک بھی ای چالان جاری نہیں ہوا۔

ترجمان کراچی ٹریفک پولیس کا کہنا یے کہشہرِ قائد میں ای چالان نظام کے نفاذ کے بعد  مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔

رپورٹ کے مطابق ٹریفک قوانین کی مختلف خلاف ورزیوں پر درج ذیل کارروائیاں عمل میں آرہی ہیں۔  ای چالان سسٹم مکمل طور پر فعال کردیا گیا ہے۔یہ نظام شہریوں میں ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانے اور مؤثر نگرانی کے لیے ایک اہم سنگ میل ہےاور عوامی تعاون سے یہ نظام مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔

شہریوں سے اپیل ہے کہ ٹریفک قوانین کی مکمل پاسداری کریں تاکہ شہر میں ٹریفک کا نظام بہتر ہو اور حادثات میں کمی لائی جا سکے۔آپ کے سفر میں ہم سفر کراچی ٹریفک پولیس ہے۔
