اسلامک سالیڈیرٹی گیمز میں پاکستان کا 75 رکنی دستہ شرکت کرے گا

لاہور:
اسلامک سالیڈیرٹی گیمز میں پاکستان کا پچھتر رکنی دستہ شرکت کرے گا۔
ذرائع کے مطابق پاکستان اسپورٹس بورڈ نے باسٹھ کھلاڑیوں اور آفیشلز کو این او سی جاری کردیا۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے حکام کے نام این اوسی جاری کرنے والی فہرست میں شامل نہیں۔ وہ اپنے طورپر ان گیمز میں شرکت کر رہے ہیں۔
پاکستان پاکستان اتھلیٹکس، باکسنگ، جوجٹسو، کراٹے، سوئمنگ، ٹائیکوانڈو، ٹبیل ٹینس، ریسلنگ اور ووشو میں حصہ لےگا۔ اسلامک سالیڈیرٹی گیمز سات سے اکیس نومبر تک ریاض میں ہوں گے۔
اتھلیٹکس میں ارشد ندیم، یاسر سلطان، شہروز خان ملک کی نمائندگی کریں گے۔ کوچ سلمان بٹ، تنویر حسین، کرنل نبیل احمد بیگ بطور آفیشل اتھلیٹکس ٹیم کا حصہ ہیں۔
باکسنگ ٹیم میں فاطمہ زہرا، اورا اکرم، ماریہ اور قدرت اللہ شامل ہیں، ان کے ساتھ محمد نثار خان ٹیم آفیشل ہیں۔ جوجٹسو میں حمیرا ، شاہ زیب، ذاکر عباس کے ساتھ فیاض فیروز جارہے ہیں۔
کراٹے میں فخرالنسا، لائبہ ضیا، محمد ابرار، شمس الدین، مبارک علی، کوچ قراۃ العین، رابعہ سلیم اور مینجر محمد سلیم اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔
سوئمرز میں حریم ملک، جہانگیر نبی، مہر مقبول، وجہیہ عیشہ حیات ایوب، موحد صادق لون، سید محمد دانیال، اریان رحمان خاور کا نام فہرست میں درج ہے، ٹیم مینجر رضوان رفیع اور کوچ محمدعاطف ہوں گے۔
ٹائیکوانڈو کے لیے احتشام الحق، منیشہ علی، فاطمین، حمزہ عمر سعید جبکہ کوچ یوسف کرمانی کا انتخا ب ہوا ہے۔
ٹیبل ٹینس ٹیم میں بسمہ فریال، کلثوم خان، محمد شاہ خان، تیمور خان، اعجاز علی، حمزہ اکرام، حور فواد کے ساتھ عرفان اللہ خان مینجر کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔
ریسلنگ میں حیدر علی بٹ، عنایت اللہ، محمد عبداللہ، محمد گلزار کے ساتھ کوچ محمد انعام بٹ ہوں گے۔ ووشو کے لیے نمرا مبشر، رابعہ بتول، عبدالرحمان علی، صدام حسین، افتخار احمد انور، محمد اویس کو لیا گیا ہے، عامر شہزاد بٹ ٹیم مینجر ہوں گے۔
پاکستان اسپورٹس بورڈ نے ٹیم دستے میں سعید اختر خزانچی، ڈاکٹر سبینہ کو میڈیکل آفیسر اور سہییل گل کو انتظامی آفیسر رکھا ہے۔